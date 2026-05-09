Запреты на посещение лесов действуют 9 мая в большинстве районов Гомельской области

Согласно интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов продолжает действовать в ряде районов страны.

В Гомельской области полный запрет на посещение лесов введен в Лельчицком, Калинковичском, Кормянском, Чечерском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Речицком, Хойникском, Брагинском, Лоевском районах. Частичное ограничение на посещение лесов введено в Ельском и Наровлянском районах.

Так же запрещено посещать леса в Мядельском районе Минской области.

Фото: официальный Telegram-канал Минлесхоза Беларуси