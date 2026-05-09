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Запреты на посещение лесов действуют 9 мая в большинстве районов Гомельской области

09 мая 2026 16:54
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Запреты на посещение лесов действуют 9 мая в большинстве районов Гомельской области-0

Согласно интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси, запрет на посещение лесов продолжает действовать в ряде районов страны. 

В Гомельской области полный запрет на посещение лесов введен в Лельчицком, Калинковичском, Кормянском, Чечерском, Ветковском, Добрушском, Гомельском, Речицком, Хойникском, Брагинском, Лоевском районах. Частичное ограничение на посещение лесов введено в Ельском и Наровлянском районах.

Так же запрещено посещать леса в Мядельском районе Минской области.

Фото: официальный Telegram-канал Минлесхоза Беларуси

# природа Беларуси

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