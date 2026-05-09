«Майским вальсом» встречает День Победы Гомель

Гомель – первый из освобожденных областных центров Беларуси. Красную Армию здесь ждали 829 дней. Перед отступлением каратели практически сровняли город с землей – уничтожили более 5 тысяч зданий, а население уменьшилось в 10 раз, по сравнению с довоенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.

Анна Корольчук, корреспондент:

С праздником, студия! Несмотря на прохладную погоду, сегодняшний день в Гомеле сохранил свои тепло и душевность. Улицы пестрят красками, и отовсюду слышна музыка. Например, в сквере имени Громыко, где я сейчас нахожусь, звучит вальс.

В этом году танцевальный проект общественного объединения «Белая Русь» посвящен двум музыкальным композициям. «Майский вальс», в ритмах которого чувствуется ликование весной 45-го, и «Песня фронтовой медсестры» – танец посвящения тем, кто под пулями выносил раненых с поля боя. Гродно с размахом встречает День Победы.

Эмоции возвращают в прошлое, и мы испытываем эту радость Победы, которую испытывали наши предки. А танцы помогают в это вернуться.