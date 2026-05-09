«Майским вальсом» встречает День Победы Гомель
Гомель – первый из освобожденных областных центров Беларуси. Красную Армию здесь ждали 829 дней. Перед отступлением каратели практически сровняли город с землей – уничтожили более 5 тысяч зданий, а население уменьшилось в 10 раз, по сравнению с довоенным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.
Анна Корольчук, корреспондент:
С праздником, студия! Несмотря на прохладную погоду, сегодняшний день в Гомеле сохранил свои тепло и душевность. Улицы пестрят красками, и отовсюду слышна музыка. Например, в сквере имени Громыко, где я сейчас нахожусь, звучит вальс.
В этом году танцевальный проект общественного объединения «Белая Русь» посвящен двум музыкальным композициям. «Майский вальс», в ритмах которого чувствуется ликование весной 45-го, и «Песня фронтовой медсестры» – танец посвящения тем, кто под пулями выносил раненых с поля боя.
Гродно с размахом встречает День Победы.
Эмоции возвращают в прошлое, и мы испытываем эту радость Победы, которую испытывали наши предки. А танцы помогают в это вернуться.
Великая Победа навсегда вписана в историю нашего народа. Но не менее ценен и мирный подвиг тех, кто поднимал из руин города и заводы. И сегодняшняя эстафета поколений – в наших руках.
Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:
Главное – это плодотворно работать, развивать экономику, социальную сферу, строить дома, воспитывать детей, и самое главное – сохранить мир.
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