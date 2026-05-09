«Никто не сможет нам помешать» – Лукашенко о праздновании 9 Мая. Как прошел парад Победы в Москве?

Диалог вместо конфликтов, развитие вместо разрушения, сохранение наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений – именно в этом объединяющий нарратив и стержневой смысл Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и значение праздничного парада на Красной площади в Москве – самых ярких утренних кадров 9 Мая. За торжественным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко… Вместе с Владимиром Путиным, лидерами других государств и, конечно, ветеранами. Ну а затем гости российской столицы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Великая Победы – одна на всех. Из Москвы репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Во внутреннем дворе Сенатского дворца Московского Кремля звучит марш-приветствие. На красной ковровой дорожке наш Президент. Это уже политическая традиция Союзного государства. Александр Лукашенко утро Победы встречает вместе с Владимиром Путиным здесь, в Москве. В этом году дата не юбилейная, но смысл всем в другом – в знаковости и значимости этого исторического события на ход мировой истории. В 2026 году обошлось без праздничных открыток. На параде Победы политики не по приглашению, а по велению сердца. Еще накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин пошутили на эту тему.

Владимир Путин, Президент России:

Александр Григорьевич, я очень рад вас видеть, добро пожаловать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Владимир Владимирович, во-первых, спасибо за приглашение. Даже если не рады были бы видеть, я бы все равно приехал: праздник добрый, светлый. Позже к дружественному общению президентов присоединились коллеги из Казахстана и Узбекистана. Главы государств после протокольной части общение продолжили без прессы в формате рабочего ужина. Это ведь не только праздничная встреча, а еще подтверждение исторической основы нашего политического сотрудничества. Победа, которая стала одной на всех. Александр Лукашенко:

Воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими – в кавычках – товарищами, которые решили не то что забыть, а вообще бросить под ноги эту Победу. Ну, а известные личности, у которых вообще предки, близкие, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Кстати, лидеры государств вчера работали до наступления сегодня, в смысле до полуночи.

А уже в 6 утра журналисты проходили досмотр. На параде всегда такие беспрецедентные меры безопасности. Посещение Москвы в эти дни для политиков – это еще и редкая возможность провести официальные переговоры и сверить часы, образно говоря, со Спасской башней Кремля. Марафон переговоров Путин начал именно со встречи с нашим Президентом. Читайте здесь.

Двусторонние переговоры состоялись в представительском кабинете Кремля. Именно в этом зале Владимир Путин принимал Макрона. Видео с этих переговоров лучше всего охарактеризовало отношения между нами и ими. За 5-метровым столом Путин был с одной стороны, а Макрон – с другого краю. Пандемия, борьба за экономическое благополучие и мировая турбулентность содрали лжедипломатические маски с партнеров. Это стало цивилизационным моментом истины. История повторяется. Владимир Путин:

Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все. Кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена. Наш народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей. Украсть Победу не получится, пытаются омрачить. Москва объявила перемирие, Киев предпринял атаку беспилотников на инфраструктуру южных регионов России. Это было вчера. В таких условиях от парада Победы не отказались, но оптимизировали его. Что называется, внесли коррективы в связи с текущей оперативной обстановкой. Обошлось без колонн техники и коробок с воспитанниками суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов. Маршем по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Рассадка гостей на Красной площади традиционно считается символической. Глава белорусского государства вместе с другими лидерами расположился на центральной трибуне. География обширна, от Малайзии и Лаоса до Республики Сербской и Словакии. Александр Лукашенко был по правую руку к Путину. Это во всех смыслах. А между президентами находился 100-летний адмирал-фронтовик и конструктор атомных подлодок Свет Саввич Турунов.

Высший пилотаж – штурмовики Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета российского триколора.

После 40-минутного парада главы государств направились к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. В их руках алые розы. А затянувшуюся паузу во время возложения венка и цветов журналисты трактовали как отражение непростого политического момента. Процедура отточена до мелочей. А вот традицией нового времени стало блиц-интервью у нашего Президента. Российские коллеги уже традиционно спросили про впечатления от парада. Он был камерным, но величие смысла от этого не пострадало. Кстати, судя по ежегодно повторяющемуся вопросу, Александр Лукашенко – главный ценитель и эксперт московских парадов.