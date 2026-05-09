От снайперов до связистов – свыше 800 тыс. советских женщин встали в строй во время Великой Отечественной
Великая Отечественная. У войны – женское лицо. Свыше 800 тысяч советских женщин встали в строй. Медики, снайперы, связистки, летчицы, партизанки. 150 тысяч из них отмечены орденами и медалями за мужество и отвагу.
90 женщин удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 47 – посмертно. Еще 4 стали полными кавалерами ордена Славы.
Среди Героев – 9 белорусок. Подпольщицы, партизанки, медсестры. Те, кто не думал о подвиге, а просто защищал Родину. Сильные духом белоруски живут в семейных альбомах и под кистью совсем юных художников, которых разделяет с военной эпохой целая жизнь.
Ему всего восемь. Второклассник Савелий знает о войне пока немного. Только то, что его бабушка – ветеран. На рисунке мальчика она стоит на фоне салюта. Строгая, но счастливая. Это и значит для Савелия Победа.
Софья Кононова была не просто «женой генерала». Предпочла быть в строю, а не в тылу. И прошла всю войну рядом с мужем.
Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек.
Савелий Михнюк, учащийся средней школы деревни Черни:
Начали фейерверки пускать, и она радовалась, что пережила войну.
О второй бабушке мальчик помнит и того меньше. Бронислава Денисевич. Ее судьба олицетворяет суровую участь целого поколения. В деревне Масевичи женщину сожгли вместе с семьей.
Савелий Михнюк:
Их сожгли в сарае с четырьмя детьми.
Теперь на месте деревни установлен мемориальный комплекс – напоминание о тех, кого мы потеряли. Савелий точно знает: за словами «Мир» и «Победа» стоит что-то огромное. То, что пока сложно уместить в одном рисунке.
Ирина Грачева, старший помощник прокурора Брестской области по правовому обеспечению, информации и общественным связям:
Немало женщин было в партизанских отрядах. Многие прорвались через зону оккупации и ушли на фронт ВОВ. В органах прокуратуры среди моих коллег тоже немало героинь, подвигом которых мы гордимся. Среди них семь женщин. Это те имена, которые мы на сегодня достоверно знаем.
Великая Победа держалась не только на штыках, но и на хрупких женских плечах. На их вере и на их любви, благодаря которой сегодня над Беларусью мирное небо.
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