От снайперов до связистов – свыше 800 тыс. советских женщин встали в строй во время Великой Отечественной

Великая Отечественная. У войны – женское лицо. Свыше 800 тысяч советских женщин встали в строй. Медики, снайперы, связистки, летчицы, партизанки. 150 тысяч из них отмечены орденами и медалями за мужество и отвагу. 90 женщин удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 47 – посмертно. Еще 4 стали полными кавалерами ордена Славы. Среди Героев – 9 белорусок. Подпольщицы, партизанки, медсестры. Те, кто не думал о подвиге, а просто защищал Родину. Сильные духом белоруски живут в семейных альбомах и под кистью совсем юных художников, которых разделяет с военной эпохой целая жизнь.

Ему всего восемь. Второклассник Савелий знает о войне пока немного. Только то, что его бабушка – ветеран. На рисунке мальчика она стоит на фоне салюта. Строгая, но счастливая. Это и значит для Савелия Победа. Софья Кононова была не просто «женой генерала». Предпочла быть в строю, а не в тылу. И прошла всю войну рядом с мужем. Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек.

Савелий Михнюк, учащийся средней школы деревни Черни:

Начали фейерверки пускать, и она радовалась, что пережила войну. О второй бабушке мальчик помнит и того меньше. Бронислава Денисевич. Ее судьба олицетворяет суровую участь целого поколения. В деревне Масевичи женщину сожгли вместе с семьей. Савелий Михнюк:

Их сожгли в сарае с четырьмя детьми. Теперь на месте деревни установлен мемориальный комплекс – напоминание о тех, кого мы потеряли. Савелий точно знает: за словами «Мир» и «Победа» стоит что-то огромное. То, что пока сложно уместить в одном рисунке.