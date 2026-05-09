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Лукашенко: наш враг – реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев

09 мая 2026 17:03
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Несколько мгновений назад на столичной площади Победы у Вечного огня – символа нашей бессмертной памяти – завершились главное событие дня.

Люди разных поколений, возрастов и профессий собрались вместе, чтобы отдать дань уважения тем, благодаря кому каждый год на белорусской земле – мирный.

На площади Победы в этот вечер, конечно же, и глава государства Александр Лукашенко. Президент, по традиции, вместе с соотечественниками возложил цветы к монументу в память о тех, кто не вернулся с той войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: наш враг – реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о «новом порядке» превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо – лощеное, это не меняет сути. Мы видим это лицо. Идеи сверхдержавности и собственного превосходства крепнут и наносят миру новые раны. Но уже рядом с нашими границами.

Мы знаем, кто наш противник и враг. Это не народы. В Европе живут семьи, которые, как и белорусы, хранят правдивые воспоминания о развязанной гитлеровскими фашистами войне. Наш враг – реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев и лесных братьев. Те, кто прямо сейчас убирает останки советских солдат из литовского Шауляя и называет подвиг советского народа мифом. Те, кто методично вычеркивает победу Красной Армии из истории Второй мировой войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов. К памятникам, которые еще остались целы.

Но мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда.

Лукашенко: наш враг – реваншисты, прямые и идейные потомки эсэсовцев, бандеровцев-4

В своем выступлении Президент обозначил три неразрывные составляющие праздника – национальную гордость, братское единство и историческую справедливость. Александр Лукашенко адресовал слова признательности ветеранам, а также поблагодарил всех, кто сегодня пришел к мемориалам вместе с детьми, сохраняя преемственность памяти.

Александр Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма.

# День Победы # Александр Лукашенко # Великая Отечественная война

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