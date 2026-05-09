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«Все хотят жить» – Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной обстановки в мире

09 мая 2026 17:37
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Диалог вместо конфликтов, развитие вместо разрушения, сохранение наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений – именно в этом объединяющий нарратив и стержневой смысл Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и значение праздничного парада на Красной площади в Москве – самых ярких утренних кадров 9 Мая.

За торжественным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко… Вместе с Владимиром Путиным, лидерами других государств и, конечно, ветеранами. Ну а затем гости российской столицы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Читайте здесь. 

Зеленский накануне подписал указ о разрешении провести парад в Москве. Понятно, в таком заявлении сарказм, а не здравый смысл. А вот наш Президент с Днем Победы поздравил сегодня и украинский народ. Здесь надежда, а не политическое заигрывание. 

«Все хотят жить» – Лукашенко высказал надежду на нормализацию сложной обстановки в мире-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я всегда был спокоен. И сегодня тем более. Все будет нормально. Все хотят жить. Как бы вы, журналисты, ни подавали этот разный материал со всех сторон, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе жизнь.

Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # День Победы

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