Диалог вместо конфликтов, развитие вместо разрушения, сохранение наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений – именно в этом объединяющий нарратив и стержневой смысл Дня Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как и значение праздничного парада на Красной площади в Москве – самых ярких утренних кадров 9 Мая.

За торжественным шествием по брусчатке у московского Кремля наблюдал и Александр Лукашенко… Вместе с Владимиром Путиным, лидерами других государств и, конечно, ветеранами. Ну а затем гости российской столицы возложили цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. Читайте здесь.

Зеленский накануне подписал указ о разрешении провести парад в Москве. Понятно, в таком заявлении сарказм, а не здравый смысл. А вот наш Президент с Днем Победы поздравил сегодня и украинский народ. Здесь надежда, а не политическое заигрывание.