Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек

Несмотря на пасмурную погоду, у могилевчан сегодня победное настроение. Город бьет рекорды по количеству участников шествия «Беларусь помнит» – к нему присоединилось около 53 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Если говорить о сердце праздника в Могилеве, то это, конечно, парад. Мы до сих пор находимся под большим впечатлением, просто до мурашек. Но самое главное, что с каждым годом количество участников становится все больше.

Рекорд этого года – порядка 53 тысяч человек. Открыли шествие наследники Победы. В этом году это 20 коробок – рекордное число. Самому маленькому участнику всего 5 лет. В колоннах юные десантники, моряки, разведчики, медсестры и даже телеграфисты. Малышей не смущали ни лужи, ни дождь.