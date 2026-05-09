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Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек

09 мая 2026 14:11
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Несмотря на пасмурную погоду, у могилевчан сегодня победное настроение. Город бьет рекорды по количеству участников шествия «Беларусь помнит» – к нему присоединилось около 53 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек-2

Юлия Мычка, корреспондент:
Если говорить о сердце праздника в Могилеве, то это, конечно, парад. Мы до сих пор находимся под большим впечатлением, просто до мурашек. Но самое главное, что с каждым годом количество участников становится все больше. 

Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек-4

Рекорд этого года – порядка 53 тысяч человек. Открыли шествие наследники Победы. В этом году это 20 коробок – рекордное число. Самому маленькому участнику всего 5 лет. В колоннах юные десантники, моряки, разведчики, медсестры и даже телеграфисты. Малышей не смущали ни лужи, ни дождь. 

Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек-6

Парад особенный еще и потому, что впервые за долгие годы на него смог прийти единственный ветеран Великой Отечественной Михаил Антонович Титов, пожалуй, главный зритель сегодня. Ему 99 лет и он за свою жизнь не пропустил ни одного парада. 

Подробности в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война

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