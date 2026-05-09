Александр Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма

Несколько мгновений назад на столичной площади Победы у Вечного огня – символа нашей бессмертной памяти – завершились главное событие дня. Люди разных поколений, возрастов и профессий собрались вместе, чтобы отдать дань уважения тем, благодаря кому каждый год на белорусской земле – мирный. На площади Победы в этот вечер, конечно же, и глава государства Александр Лукашенко. Президент, по традиции, вместе с соотечественниками возложил цветы к монументу в память о тех, кто не вернулся с той войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая Отечественная война катком прошла по судьбам людей и государств. Более 30 миллионов погибших. Более 600 тысяч сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома. 2 тысячи разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел и деревень. Сегодня вскрываются все новые и новые факты преступлений без срока давности. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. Мы просто не имеем права об этом забыть. Зарубежные лидеры направили поздравления Александру Лукашенко с 81-й годовщиной Победы.