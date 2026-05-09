Александр Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма

Несколько мгновений назад на столичной площади Победы у Вечного огня – символа нашей бессмертной памяти – завершились главное событие дня.
Люди разных поколений, возрастов и профессий собрались вместе, чтобы отдать дань уважения тем, благодаря кому каждый год на белорусской земле – мирный.
На площади Победы в этот вечер, конечно же, и глава государства Александр Лукашенко. Президент, по традиции, вместе с соотечественниками возложил цветы к монументу в память о тех, кто не вернулся с той войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Великая Отечественная война катком прошла по судьбам людей и государств. Более 30 миллионов погибших. Более 600 тысяч сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома. 2 тысячи разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел и деревень.
Сегодня вскрываются все новые и новые факты преступлений без срока давности. Уголовное дело о геноциде белорусского народа добавляет к цифрам наших потерь новые. Плюс 47 карательных операций, о которых мы не знали. Плюс 166 мест уничтожения и захоронения. Мы просто не имеем права об этом забыть.
Зарубежные лидеры направили поздравления Александру Лукашенко с 81-й годовщиной Победы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые соотечественники, белорусы, дорогие ветераны, гости нашей страны! Мы празднуем День Великой Победы, подаривший нашему народу жизнь и свободу. Празднуем из года в год, с шествиями, салютами. Со слезами и горечью. С того самого момента, когда над советской страной раздался голос Левитана. Тогда диктор произнес слово, которое мечтал услышать каждый: «Победа!» Оно изменило мир. Великая Отечественная война завершилась. Наша когда-то большая советская Родина, истерзанная, измученная, освободила Европу. Все, включая западных лидеров, признали определяющую, главную роль Советского Союза в разгроме фашизма.
Тогда, в 1945-м, каждый советский воин, прошедший через освобожденную Беларусь, знал, что он пойдет дальше, до самого Берлина. По дороге священной борьбы добра со злом.
Несмотря ни на что, белорусы чтут память тех, кто не вернулся с той войны. По традиции, цветы ложатся к монументу на площади Победы.