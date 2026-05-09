Как молодой парень на «Харлее» громил врага? Воспоминания легендарного моторазведчика Дмитрия Суворова

Победный май 1945 навсегда останется символом несокрушимой силы духа, мужества и героизма нашего народа. А еще нравственным ориентиром для будущих поколений. Сегодня герои вспоминают, как шли к этому дню и как встретили самую долгожданную весну. Тысячи боевых километров по линии фронта проехал на своем мотоцикле разведчик Дмитрий Суворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с батальоном участвовал в боях за белорусскую столицу. Его «Харлей» первым прорвался в город, а сам герой стал прототипом для знаменитой картины Валентина Волкова. Он прожил ужасы войны, но вспоминает, как даже в огне боев не переставал верить в Победу. Наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова пообщалась с ветераном.

Он помнит Минск на рассвете 3 июля 1944-го. Город содрогался от канонады, а молодой разведчик Дмитрий Суворов без оглядки гнал вперед на своем мотоцикле, а за ним уже весь батальон. Так молодые ребята разрывали вражеские оборонительные рубежи. Захватчики, казалось, выстроили неприступную крепость, но советский солдат не знал страха и гнал врага прочь с родной земли, об этом подвиге мы помним и спустя десятилетия.

Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:

Днем и ночью на мотоцикле носился чертом по передовой. Я за рулем, сзади автоматчик в люльке, или офицер связи, или разведчик. И пулемет. Страха не было, было приподнятое настроение. У наступающих не может быть страха. На своем мотоцикле с самодельной люлькой Дмитрий Суворов проехал тысячи боевых километров по линии фронта. Все дороги к столице гитлеровцы заминировали: так пытались остановить наступление. Но это не подорвало веры советских солдат в Победу. Найти единственный путь помогли белорусские партизаны: по наводке танки заходили в город через мост над Свислочью.