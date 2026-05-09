Как молодой парень на «Харлее» громил врага? Воспоминания легендарного моторазведчика Дмитрия Суворова
Победный май 1945 навсегда останется символом несокрушимой силы духа, мужества и героизма нашего народа. А еще нравственным ориентиром для будущих поколений. Сегодня герои вспоминают, как шли к этому дню и как встретили самую долгожданную весну. Тысячи боевых километров по линии фронта проехал на своем мотоцикле разведчик Дмитрий Суворов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с батальоном участвовал в боях за белорусскую столицу. Его «Харлей» первым прорвался в город, а сам герой стал прототипом для знаменитой картины Валентина Волкова. Он прожил ужасы войны, но вспоминает, как даже в огне боев не переставал верить в Победу.
Наш собственный корреспондент в России Ольга Наумова пообщалась с ветераном.
Он помнит Минск на рассвете 3 июля 1944-го. Город содрогался от канонады, а молодой разведчик Дмитрий Суворов без оглядки гнал вперед на своем мотоцикле, а за ним уже весь батальон. Так молодые ребята разрывали вражеские оборонительные рубежи. Захватчики, казалось, выстроили неприступную крепость, но советский солдат не знал страха и гнал врага прочь с родной земли, об этом подвиге мы помним и спустя десятилетия.
Дмитрий Суворов, ветеран Великой Отечественной войны:
Днем и ночью на мотоцикле носился чертом по передовой. Я за рулем, сзади автоматчик в люльке, или офицер связи, или разведчик. И пулемет. Страха не было, было приподнятое настроение. У наступающих не может быть страха.
На своем мотоцикле с самодельной люлькой Дмитрий Суворов проехал тысячи боевых километров по линии фронта. Все дороги к столице гитлеровцы заминировали: так пытались остановить наступление. Но это не подорвало веры советских солдат в Победу. Найти единственный путь помогли белорусские партизаны: по наводке танки заходили в город через мост над Свислочью.
Дмитрий Суворов:
45 танков гремят по мосту один за другим и расходятся по всем улицам города. Если кто остался жив, от страха уже не знали, как уползти, когда танки гремят.
Город в огне – таким в первые минуты прорыва увидел Минск разведчик Суворов. После авианалетов догорали кварталы, но в этих руинах сгорал дотла и оккупационный режим. Последние немецкие силы попали в кольцо: вырваться из котла не было шансов. Подкрепление тоже не пришло. И вот тогда белорусская столица наконец ожила.
Дмитрий Суворов:
Город уже начал жить мирной жизнью. Население радуется, все встречают нас, даже нельзя было проехать, на каждой улице останавливаются, целуются, радуются. Три года были под немцами. Мотоцикл гладили. Сзади танки. Говорят: «Неужели это наши танки?» – «Да, это наши советские танки Т-34».
В толпе минчан в тот день оказался и художник Валентин Волков. Всю оккупацию он жил в столице. Видел, как разрушали город гитлеровцы. Момент, когда наконец по улицам покатила советская военная техника, а ей навстречу выходили тысячи горожан, врезался в память мастера. В тот же год он начнет работу над историческим полотном.
Ценность картины в ее лицах: все солдаты на ней – реальные участники боев за Минск. Вот сбоку тот самый паренек-разведчик на мотоцикле. На картине только одна деталь изменена: вместо «Харлея» изображен трофейный немецкий мотоцикл.
Далее смотрите в видео.
Читайте также:
От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы
Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране
Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы