Золотой фонд севера страны. В Витебске наградили лауреатов премии «Человек года»

Новости Беларуси. В Витебске наградили лауреатов ежегодной премии «Человек года». Высокого звания удостоены представители различных сфер: работники АПК, врачи. Всего 50 человек. И каждый из них делает намного больше, чем рассказывают наградные листы и представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много молочка сегодня дашь? Хорошо поела? Уже более 30 лет рабочий день Эдмунда Павлинь начинается в 4 часа утра. Он – оператор машинного доения в хозяйстве Полоцкого района. Кто кого нашел: Эдмунд себя в профессии или профессия его – сказать сложно.

Виктор Пралич, корреспондент:

У оператора машинного доения Эдмунда Павлинь 50 буренок. К каждой из них – индивидуальный подход и забота. Подопечные отвечают ему взаимностью. За прошлый год надои молоко составили 6 тысяч 700 литров. Это лучший результат в хозяйстве.

За такие показатели, а еще 100-процентную сохранность телят – обычный труженик награжден званием «Человек года Витебщины». Эдмунд предан своей работе. Было время, что уходил на другие должности, но все равно возвращался к буренкам.

Эдмунд Павлинь, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Новые Горяны»:

Корова кушать должна. То, что есть, она должна скушать. И она тебя отблагодарит литрами молока. Я осознаю, что сегодня-завтра могу уйти на пенсию. И это больше не повторится.

Волнительный сегодня день еще для полсотни представителей разных сфер. Кто своим трудом приумножает благополучие Витебского региона. В концертном зале и врач, и учитель, и сотрудник социальной службы. Каждый – в центре внимания журналистов.

Дмитрий Якушев, врач Оршанской городской больницы № 1:

Медицина очень большими темпами, открываются новые диагностические оборудования. В прошлом году был открыт аппарат МРТ, два аппарата КТ. И вообще, Оршанская центральная поликлиника и наша организация здравоохранения считаются одними из передовых в области по оказанию медицинской помощи населению.

Премия «Человек года Витебщины» – это еще и подведение итогов. Регион сумел выйти в лидеры по экспорту. В страны дальней дуги сбыт продукции увеличили в 12 раз. За этими показателями стоит добросовестная работа каждого, кто сегодня приехал на церемонию. Но многое еще предстоит сделать: в области намерены внедрять инновационные и высоко технологичные производства, развивать социальную сферу. На благо каждого жителя северного края.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Точки роста, конечно же, нефть и химия, биотехнологии, та промышленность, которая развивается в оршанском регионе, миорском, полоцком. Поэтому точек очень-очень много. Ну и набившее оскомину слово «туризм». Я думаю, что нужно этому слову придать действительный смысл, потому что красивее области нет.