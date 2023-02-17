Золотой фонд севера страны. В Витебске наградили лауреатов премии «Человек года»
Новости Беларуси. В Витебске наградили лауреатов ежегодной премии «Человек года». Высокого звания удостоены представители различных сфер: работники АПК, врачи. Всего 50 человек. И каждый из них делает намного больше, чем рассказывают наградные листы и представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Много молочка сегодня дашь? Хорошо поела?
Уже более 30 лет рабочий день Эдмунда Павлинь начинается в 4 часа утра. Он – оператор машинного доения в хозяйстве Полоцкого района. Кто кого нашел: Эдмунд себя в профессии или профессия его – сказать сложно.
Виктор Пралич, корреспондент:
У оператора машинного доения Эдмунда Павлинь 50 буренок. К каждой из них – индивидуальный подход и забота. Подопечные отвечают ему взаимностью. За прошлый год надои молоко составили 6 тысяч 700 литров. Это лучший результат в хозяйстве.
За такие показатели, а еще 100-процентную сохранность телят – обычный труженик награжден званием «Человек года Витебщины». Эдмунд предан своей работе. Было время, что уходил на другие должности, но все равно возвращался к буренкам.
Эдмунд Павлинь, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Новые Горяны»:
Корова кушать должна. То, что есть, она должна скушать. И она тебя отблагодарит литрами молока. Я осознаю, что сегодня-завтра могу уйти на пенсию. И это больше не повторится.
Волнительный сегодня день еще для полсотни представителей разных сфер. Кто своим трудом приумножает благополучие Витебского региона. В концертном зале и врач, и учитель, и сотрудник социальной службы. Каждый – в центре внимания журналистов.
Дмитрий Якушев, врач Оршанской городской больницы № 1:
Медицина очень большими темпами, открываются новые диагностические оборудования. В прошлом году был открыт аппарат МРТ, два аппарата КТ. И вообще, Оршанская центральная поликлиника и наша организация здравоохранения считаются одними из передовых в области по оказанию медицинской помощи населению.
Премия «Человек года Витебщины» – это еще и подведение итогов. Регион сумел выйти в лидеры по экспорту. В страны дальней дуги сбыт продукции увеличили в 12 раз. За этими показателями стоит добросовестная работа каждого, кто сегодня приехал на церемонию. Но многое еще предстоит сделать: в области намерены внедрять инновационные и высоко технологичные производства, развивать социальную сферу. На благо каждого жителя северного края.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Точки роста, конечно же, нефть и химия, биотехнологии, та промышленность, которая развивается в оршанском регионе, миорском, полоцком. Поэтому точек очень-очень много. Ну и набившее оскомину слово «туризм». Я думаю, что нужно этому слову придать действительный смысл, потому что красивее области нет.
2023-й год для Витебского региона – знаковый. Области 85 лет. Те традиции, которые закладывались десятилетия тому, сегодня успешно продолжают сохраняться. Благодаря кропотливому труду и преданности делу жителей региона.
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