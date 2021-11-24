Мама даже не смогла проститься с малышом. В Польше прошли похороны нерождённого ребёнка задержанной беженки
Новости Беларуси. К ситуации на границе, но уже с польской стороны. Две недели назад там полиция задержала беженку. А накануне прошли похороны ее ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
После долгих блужданий по лесу и попыток укрыться от местных правоохранителей женщина обессилела. Ее доставили в больницу, где и случился выкидыш. По законам ислама, в этом случае похоронные процессии проводятся точно так же, как и для рожденных детей.
Траурная церемония прошла в Бохониках, на мусульманском кладбище на северо-востоке Польши. А в крошечном белом гробу находился малыш, который должен был родиться в Германии и жить полной и счастливой жизнью.
Александр Базаревич, имам:
Этот невинный ребенок, еще даже не родившийся, встретил судьбу своих старших братьев. Он будет покоиться среди них, на польской земле, на татаро-мусульманском кладбище здесь, в Бохониках.
По словам имама, мать даже не смогла проститься с малышом, так как сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Семья ребенка была одной из тех, кто искал лучшей жизни для себя и своих близких. Для этого они страдали на польской границе, надеясь попасть в Европейский союз. Но их мечтам не удалось сбыться.