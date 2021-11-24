Мама даже не смогла проститься с малышом. В Польше прошли похороны нерождённого ребёнка задержанной беженки

Новости Беларуси. К ситуации на границе, но уже с польской стороны. Две недели назад там полиция задержала беженку. А накануне прошли похороны ее ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

После долгих блужданий по лесу и попыток укрыться от местных правоохранителей женщина обессилела. Ее доставили в больницу, где и случился выкидыш. По законам ислама, в этом случае похоронные процессии проводятся точно так же, как и для рожденных детей.