Победительница реалити «Есть девчонка одна»: это лучшее, что произошло со мной за последнее время

Второй сезон самого женского реалити-шоу страны завершен. Накануне стало известно имя победительницы проекта СТВ «Есть девчонка одна». В 2024 году на участие в нем поступило более сотни заявок. Но в финал вышли только пять девушек – маляр, швея, продавец, фельдшер и милиционер.

На пути к победе умницы и красавицы прошли немало испытаний. Пуститься в пляс, продемонстрировать искусство приготовления драников, укротить коромысло и сыграть на народных инструментах. Эти леди доказали: белорусская женщина может все. Однако титул победителя достался только одной. На вершину пьедестала взошла Екатерина Крылова – инспектор по делам несовершеннолетних Витебского РОВД.

Екатерина Крылова, победительница реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Эмоции переполняют меня, спасибо за поддержку, моей семье, девочкам, всем организаторам. Это было здорово! Это лучшее событие, что произошло за последнее время в моей жизни. Победа досталась нелегко, много раз приходилось перебороть себя, перебороть свои страхи. Побороть то, что, ты думал, никогда не сделаешь… Выйти на сцену, когда ты человек не публичный, станцевать, сыграть, развеселить, улыбнуть, понравиться публике – я считаю, что у меня получилось.