Семья, карьера, сельское хозяйство и политика – большой разговор с Михаилом Русым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Русый.

«Я хотел быть военным». О том, как пришел в сельское хозяйство Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А кто все-таки повлиял на ваше решение пойти в сельхозакадемию?

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Ну, если честно, я все время хотел быть военным. Но потом все-таки, видимо, вот тот перевес, что я рос в деревне, в то время был такой имидж руководителя хозяйства довольно высокий. Мать с отцом все время работали в сельском хозяйстве. Вот еще помню, я маленький, она обойдет все поля, целый район, примет работу. Александр Осенко:

То есть у вас был пример в жизни?

Михаил Русый:

Пример, да. Поэтому и было принято решение мной: пойду в академию. Ну, а я сдал на все пятерки все экзамены. Тоже такой случай, мы приехали, предложили с Витебска перейти в Витебский мединститут, потому что экзамены на агрофаке и в мединститут одинаковые у нас. Мы решили: все, мы остаемся в селе. Вот так и остались.

«Надо любить людей, надо любить страну, надо любить землю»

Александр Осенко:

А в чем залог вашей такой длительной профессиональной карьеры? Вот я разговаривал с аграриями, они говорят: надо любить свою землю, и тогда земля тебе отдаст все. Михаил Русый:

Это основа. Александр Осенко:

А вот ваш залог успеха в чем? Михаил Русый:

Я думаю, что только в этом. Ну, кроме земли, надо любить людей, надо любить страну, надо любить землю, надо любить то дело, к которому ты призван. Поэтому вот так мы и работали.

В Беларуси производится около 100 тысяч тонн лука

Михаил Русый:

В Беларуси не осталось своего лука, не было лука. Глава государства в Гомеле собирал большое совещание, кстати, вот тоже по Полесью. Рассматривали адаптивные технологии земледелия в Полесском регионе. И потом – а лук? Надо 50 тысяч тонн лука в стране. А его там, ну, 10-15. Был там такой Валерий Афанасьевич Попков, тоже ушел из жизни, от бога овощевод, говорит: «Александр Григорьевич, мы можем это сделать!» – «Что для этого надо?» – «То-то-то» – «Давай, делаем». Мы сегодня под 100 тысяч тонн лука производим.

Поездка по регионам Беларуси изменила мнение противников сельскохозяйственной политики Александр Осенко:

Была программа Президента, когда очень много денег на самом деле вкладывалось в сельское хозяйство. Противников на тот момент было выше крыши – больше, чем денег. Как они сейчас себя ведут? Ну вот люди видят результат, они признают свои ошибки?

Михаил Русый:

Александр Григорьевич как-то говорит: «Слушай, возьми всех бывших руководителей нашей страны, первых секретарей, предов Совмина, зампредов и провезите по регионам страны. Ну, пускай посмотрят, что сделали. Так мы делаем или не так мы делаем». Ну, и попал туда и Богданкевич. Это руководитель нашего Нацбанка. Он самый первый был противник того, чтобы вкладывать. И когда проехали все, посмотрели, особенно, когда роботизированные фермы увидели, они вот стоят, понимаете, люди того возраста. А тут робот работает. Да, восхищаются, прекрасно. А он говорит: «Так это и я делал!» На что они дружно повернулись, говорят: «Ты против». Он сказал: «Ну вместе с тем деньги ушли, поэтому тоже».

«Той базы, которая сегодня есть, достаточно, чтобы весьма эффективно управлять»

Александр Осенко:

А вот сейчас, когда вы участвуете в законотворчестве, вопросы по укреплению системы самоуправления, расширение полномочий. Опять-таки, председателям райисполкома в последнее время Президент сказал, что надо взять на себя вопросы согласования руководителей местных, общества ограниченной ответственности и прочее. Вот какие дополнительные меры сейчас? Михаил Русый:

Сам институт государственности, на чем он стоит? На фундаменте. Фундамент – это местные органы власти. Это сельские Советы, это сельские органы самоуправления, это старосты, дворовые комитеты, это депутаты сельских Советов. И у нас стоял такой вопрос, довольно серьезный, года три назад. Помните, было у нас большое собрание по Директиве № 2 по работе с населением. И глава государства сказал: «Сельским Советам быть! Без них невозможно. Это основа. Это люди, с которыми каждый день общается человек. Каждый день. До нас дойти можно, но все-таки тяжеловато. А тут он знает проблемы это населенного пункта, проблемы человека, проблемы семьи. Им надо дать побольше власти». Президент такое решение принял. Мы уже закон о местном самоуправлении год назад приняли и наделили. Но я скажу, что той базы, которая сегодня есть, положа руку на сердце, достаточно, чтобы весьма эффективно управлять.