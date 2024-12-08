Каким получилось шоу «Время наших побед» – собрали впечатления зрителей и яркие моменты

Спорт и музыка, свет, воздух, вода и тысячи зрителей! Накануне в «Минск-Арене» – самой большой площадке страны – прошел масштабный фест «Время наших побед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шоу, без преувеличения, мирового масштаба, но с белорусским характером.

7 тысяч зрителей, среди которых был и Президент Беларуси Александр Лукашенко, увидели не просто спортивные программы, а адаптированные показательные выступления в сопровождении Президентского оркестра Беларуси, с единым глубоким смыслом о единении.

На этом строится и концепция шоу, которая напрямую перекликается с названием – «Время наших побед». Время, которое выбрало нас, чтобы мечтать, вдохновлять, дружить, любить, побеждать.

Символический циферблат отсчитывал часы – тематические блоки, в каждом из которых зрителей ждал новый повод замереть от удивления и восторга. Элементы художественной гимнастики, головокружительные прыжки на батуте и даже подводные танцы – в исполнении олимпийских чемпионов и призеров, мастеров спорта.

Не только из Беларуси, но и Китая, а также России, наших стратегических союзников в политике и настоящих друзей в жизни. Специально для шоу на арене возвели грандиозные декорации и даже установили бассейн. Судя, по зрительским откликам, приложенные организаторами и участниками, усилия того стоили.

Шикарное шоу, лучшее в моей жизни! И вы знаете что, популяризация спорта… Даже хотелось, чтобы было больше молодежи, больше детей, чтобы они видели эту красоту, эту славу. И вообще, чтобы гордились своей страной!

Я очень рада, что у нас в принципе появились мероприятия такого масштаба, что в первую очередь они направлены на молодежь. Впечатления переполняют, эмоций очень много! Гордость за наших спортсменов, за артистов. Хотелось, чтобы таких концертов было еще больше.

Понравились все: гимнасты, акробаты – все понравилось. Рад за Родину нашу.