В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?
Новости Беларуси. В детской памяти Дины Кацер Матрена Маркевич осталась высокой блондинкой. Но будучи самой взрослой внучка поняла, что это была седина. На судьбу искусной изобретательницы узора выпали и страшные годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потерь хватало, но и судьба Матрены Маркевич однажды могла оборваться. Полицаи узнали, что она ночами печет хлеб для партизан.
Дина Кацер, внучка Матрены Маркевич:
Одну семью расстреляли. Вторую семью – маму, дядю Аркадия и бабушку – поставили на горе около кладбища и зачитывают: Маркевич Матрена Сергеевна, вы за связь с партизанами будете расстреляны. По счастливой случайности Клавдик, был такой партизан, стал стрелять просто в воздух. А немцы: ай, хальт! Хальт! Партизаны! Кинули их и убежали. Таким образом, бабушка осталась жива.
Николай Бузин: белорусский флаг – один из немногих флагов союзных республик, который был чётко узнаваем
Вышивать было одним из любимых занятий Матрены Маркевич, рассказывает Дина Кацер. Свое рукоделие носила продавать сюда, в Сенно на рынок. В каждую свою работу вкладывала душу, как и в знаменитый орнамент, который рукодельница Матрена Маркевич вышила, только-только став молодой женой.
Дина Кацер:
Дедушка Алексей был очень хорошим человеком. Он никогда не ругался на детей, на бабушку. Они жили в мире, согласии. В этом мире и приподнятом настроении и родился этот орнамент.
Уже несколько лет в честь Матрены Маркевич центр Сенно украшает памятник рукодельнице под названием «Родны край». Он представляет собой очертание карты страны, герба Сенно и изображение белорусского флага – нашего, красно-зеленого.
Дина Кацер:
Наш орнамент – это же наша жизнь. Это наша трава, земля, наши поля. Это наше. И что вы хотите, чтобы кто-то забрал наше? Да такого не может быть! Мы же независимые люди и должны остаться такими и будем такими.
Символы счастья и благополучия. Что обозначают узоры на орнаменте белорусского флага? Читайте далее.