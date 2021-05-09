В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?

Новости Беларуси. В детской памяти Дины Кацер Матрена Маркевич осталась высокой блондинкой. Но будучи самой взрослой внучка поняла, что это была седина. На судьбу искусной изобретательницы узора выпали и страшные годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потерь хватало, но и судьба Матрены Маркевич однажды могла оборваться. Полицаи узнали, что она ночами печет хлеб для партизан.

Дина Кацер, внучка Матрены Маркевич:

Одну семью расстреляли. Вторую семью – маму, дядю Аркадия и бабушку – поставили на горе около кладбища и зачитывают: Маркевич Матрена Сергеевна, вы за связь с партизанами будете расстреляны. По счастливой случайности Клавдик, был такой партизан, стал стрелять просто в воздух. А немцы: ай, хальт! Хальт! Партизаны! Кинули их и убежали. Таким образом, бабушка осталась жива. Николай Бузин: белорусский флаг – один из немногих флагов союзных республик, который был чётко узнаваем

Вышивать было одним из любимых занятий Матрены Маркевич, рассказывает Дина Кацер. Свое рукоделие носила продавать сюда, в Сенно на рынок. В каждую свою работу вкладывала душу, как и в знаменитый орнамент, который рукодельница Матрена Маркевич вышила, только-только став молодой женой.

Дина Кацер:

Дедушка Алексей был очень хорошим человеком. Он никогда не ругался на детей, на бабушку. Они жили в мире, согласии. В этом мире и приподнятом настроении и родился этот орнамент.

Уже несколько лет в честь Матрены Маркевич центр Сенно украшает памятник рукодельнице под названием «Родны край». Он представляет собой очертание карты страны, герба Сенно и изображение белорусского флага – нашего, красно-зеленого.