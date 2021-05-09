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В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?

09 мая 2021 16:34
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Новости Беларуси. В детской памяти Дины Кацер Матрена Маркевич осталась высокой блондинкой. Но будучи самой взрослой внучка поняла, что это была седина. На судьбу искусной изобретательницы узора выпали и страшные годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Потерь хватало, но и судьба Матрены Маркевич однажды могла оборваться. Полицаи узнали, что она ночами печет хлеб для партизан.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?-1

Дина Кацер, внучка Матрены Маркевич:
Одну семью расстреляли. Вторую семью – маму, дядю Аркадия и бабушку – поставили на горе около кладбища и зачитывают: Маркевич Матрена Сергеевна, вы за связь с партизанами будете расстреляны. По счастливой случайности Клавдик, был такой партизан, стал стрелять просто в воздух. А немцы: ай, хальт! Хальт! Партизаны! Кинули их и убежали. Таким образом, бабушка осталась жива.

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В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?-4

Вышивать было одним из любимых занятий Матрены Маркевич, рассказывает Дина Кацер. Свое рукоделие носила продавать сюда, в Сенно на рынок. В каждую свою работу вкладывала душу, как и в знаменитый орнамент, который рукодельница Матрена Маркевич вышила, только-только став молодой женой.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?-7

Дина Кацер:
Дедушка Алексей был очень хорошим человеком. Он никогда не ругался на детей, на бабушку. Они жили в мире, согласии. В этом мире и приподнятом настроении и родился этот орнамент.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?-10

Уже несколько лет в честь Матрены Маркевич центр Сенно украшает памятник рукодельнице под названием «Родны край». Он представляет собой очертание карты страны, герба Сенно и изображение белорусского флага – нашего, красно-зеленого.

В каждую работу вкладывала душу. Кто она, создательница орнамента на государственном флаге Беларуси?-13

Дина Кацер:
Наш орнамент – это же наша жизнь. Это наша трава, земля, наши поля. Это наше. И что вы хотите, чтобы кто-то забрал наше? Да такого не может быть! Мы же независимые люди и должны остаться такими и будем такими.

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Дина Кацер # Матрена Маркевич # Виктор Пралич # Фотофакт

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