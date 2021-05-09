Григорий Азарёнок: те, кто поднял над собой бчб-флаг, вы наследники коллаборантов и нацистов. Вы предатели родины

Новости Беларуси. Обратимся к печальным событиям 1943-го. Если кто забыл, припомним фамилию главного уполномоченного по вопросам белорусских полицейских формирований. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Авторская рубрика Григория Азаренка «Орден Иуды». Кому же сегодня достанется его заслуженная награда?

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Меня зовут Григорий Азаренок. Григорий Азаренок:

Кого мы тогда победили? Мы победили не просто немцев. Мы разгромили самую мощную, самую совершенную военную машину в мире. Мы победили всю объединенную Европу, мы уничтожили абсолютное зло, которое стремилось построить человечество по сатанинскому проекту расовой иерархии. Когда по факту рождения один человек был лучше, значимее, привилегированнее другого. Но был ли уничтожен фашизм? Григорий Азаренок:

Фашизм – закономерное продолжение европейской культуры и цивилизации. И он жив. Жив до сих пор. Посмотрите – американцы и их союзники уничтожили миллионы людей в десятках войн, но об этих жертвах не трубят мировые СМИ. Ведь это дохнут какие-то там арабы, африканцы или сербы. Как в голливудском фильме. А вот если где-нибудь в Париже происходит теракт, то вся мировая общественность становится в лицемерные цепи солидарности. Поистине дух Гитлера не покинул Европу. Drang nach Osten по-прежнему в сердце каждого политика Старого Света.

Григорий Азаренок:

Представьте, что 5 мая 1945 года немецкие юристы подают в рейхспрокуратуру заявление на Сталина за негуманное отношение к полицаям. Примерно так выглядит последняя выходка обнаглевших в край бюргеров. Но они не знают, что очень скоро подпишут акт о безоговорочной капитуляции. Григорий Азарёнок рассказал историю своего прадеда-партизана: «Его словили вместе с другими товарищами» Григорий Азаренок:

Но в ту войну мы победили не только внешнего врага. Ведь во времена потрясений на поверхность всегда вылазит подлая мерзость предательства. Во всем мире известны имена Власова и Бандеры. В Беларуси тоже были такие персонажи – Франц Кушель и его жена Наталья Арсеньева. После оккупации Минска он добровольно предложил свои услуги немцам и был зачислен в штат вспомогательной полиции. Арсеньева стала работать в «Белорусской газете». Это было типичное коллаборационистское издание, призывавшее к борьбе с «Советами» и сулившее райскую жизнь белорусам в «новой Европе Адольфа Гитлера». Ну вылитая Тихановская. Григорий Азаренок:

Как раз в этом почтенном СМИ она и опубликовала «Магутны Божа». Когда вы, безродные глупцы, спели это в мемориале «Яма», тысячи невинных жертв нацистского террора заплакали на небесах.

С августа 1943 года Кушель – главный уполномоченный по вопросам белорусских полицейских формирований. Он обеспечивал подготовку полицаев к карательным акциям против партизан и мирного населения. Это подопечные Кушеля сжигали деревни вместе с их жителями – женщинами, стариками и детьми. Григорий Азаренок:

От справедливого возмездия они сбежали. Сдались американцам. Думаете, союзнички выдали нам палачей? Нет. И где же эта интеллигентка работала после войны? Не поверите. На «Радио Свобода». А кто там сейчас трудится? Любовник Тихановской, коллаборант Франак Вячорка. Просто какая-то генетическая нацистская преемственность. Психолог: удивительно, что с наступлением мирного времени люди начинают жить так, словно и не было потрясений