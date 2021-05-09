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«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы

09 мая 2021 16:33
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Новости Беларуси. Ветеранов все меньше, годы берут свое. Война затронула все семьи без исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник Победы – это и торжество, и скорбь, пришедшая в семьи. Свидетелей той войны все меньше. Тогда они были юными и полными сил. Многие из доживших и сейчас полны оптимизма. И празднуют Победу.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-1

И не только в эти дни они достойны уважения, почтения и внимания. Ветераны, Победа – это ваша заслуга, выстраданная на фронте, в тылу.

Социальная ответственность негосударственного сектора экономики – это не только налоги государству, но и прямое участие, помощь нашим людям. Ведь мы все перед победителями в неоплатном долгу.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-4

Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждет гостей. Труженица тыла, в мае 1943-го 14-летней девочкой пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестекла для самолетов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми и сейчас сохраняет бодрость духа.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-7

Надежда Клименкова, участница Великой Отечественной войны:
Это же большое дело. Знаете, мы же уходим. Вот я одна осталась, а потом забудется все это дело. А это забывать никогда нельзя. Война – это же не какая-то гульня, сколько людей гибнет. Земелька гибнет, скотинка гибнет, люди гибнут – все живое. Это же страшно! Мы отдохнули, смотрите, сколько уже войны нет, поколение молодое пошло. Надо стараться, чтобы и дальше не было войны.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-10

После войны Надежда Клименкова переехала в Минск и посвятила жизнь Белорусской железной дороге. 39 лет отработала на Минской дистанции пути рабочим, дежурным по переезду, проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-13

Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре, на день рождения, и накануне Дня Победы.

В 2021 году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание... Надежда Максимовна – молодец, дай бог ей здоровья.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-16

Долгих лет вам, здоровья!

Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир, новости. Это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов.

Людям, кого лично затронула война, уже за 90. Участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-19

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета объединения ветеранов:
Ветераны всегда радуются тому, что их видят, что их замечают. Конечно, ветераны войны уходят из жизни. Весьма печально.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-22

Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил и еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продаж. Пусть так, что для самих ветеранов, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально, но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-25

Иван Гордейчик:
Ветераны сегодня имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Такие есть, жить вшестером в двухкомнатной, скажем, квартире неудобно.

Компания «Дана Астра», застройщик, работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавелись собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками, поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. И если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-28

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:
Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим великим Днем Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси.

«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы-31

Слова благодарности героям Победы, безусловно, важны, но еще важнее конкретные дела, которые могли бы сделать жизнь ветеранов чуть приятнее, комфортнее, интереснее. Новая квартира, которую можно передать детям и внукам, пожалуй, самое весомое наследие. Конечно, после главного завета – любить родину искренне, по-настоящему. И об этом мы точно не забудем.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Надежда Клименкова # Иван Гордейчик # Павел Овчаров # Фотофакт

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