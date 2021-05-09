«Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны». Компания «Дана Астра» поздравила ветеранов войны с Днём Победы

Новости Беларуси. Ветеранов все меньше, годы берут свое. Война затронула все семьи без исключения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Праздник Победы – это и торжество, и скорбь, пришедшая в семьи. Свидетелей той войны все меньше. Тогда они были юными и полными сил. Многие из доживших и сейчас полны оптимизма. И празднуют Победу.

И не только в эти дни они достойны уважения, почтения и внимания. Ветераны, Победа – это ваша заслуга, выстраданная на фронте, в тылу. Социальная ответственность негосударственного сектора экономики – это не только налоги государству, но и прямое участие, помощь нашим людям. Ведь мы все перед победителями в неоплатном долгу.

Накануне праздника минчанка Надежда Клименкова традиционно ждет гостей. Труженица тыла, в мае 1943-го 14-летней девочкой пошла работать на завод оптического стекла в Московской области. Военное предприятие выпускало бронестекла для самолетов, смотровые призмы для танков. Работала наравне со взрослыми и сейчас сохраняет бодрость духа.

Надежда Клименкова, участница Великой Отечественной войны:

Это же большое дело. Знаете, мы же уходим. Вот я одна осталась, а потом забудется все это дело. А это забывать никогда нельзя. Война – это же не какая-то гульня, сколько людей гибнет. Земелька гибнет, скотинка гибнет, люди гибнут – все живое. Это же страшно! Мы отдохнули, смотрите, сколько уже войны нет, поколение молодое пошло. Надо стараться, чтобы и дальше не было войны.

После войны Надежда Клименкова переехала в Минск и посвятила жизнь Белорусской железной дороге. 39 лет отработала на Минской дистанции пути рабочим, дежурным по переезду, проводником дефектоскопного вагона. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Железнодорожники регулярно навещают Надежду Максимовну с цветами и подарками. Обязательно в октябре, на день рождения, и накануне Дня Победы. В 2021 году вместе с коллегами в гости пришли представители компании «Дана Астра». Новый телевизор, цветы, внимание... Надежда Максимовна – молодец, дай бог ей здоровья.

Долгих лет вам, здоровья! Телевизор – нужный подарок ветерану. Современные системы позволяют видеть мир, новости. Это тоже связь с миром. Будет новый телевизор и в Белорусском общественном объединении ветеранов. Людям, кого лично затронула война, уже за 90. Участвовать в массовых мероприятиях могут лишь единицы.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета объединения ветеранов:

Ветераны всегда радуются тому, что их видят, что их замечают. Конечно, ветераны войны уходят из жизни. Весьма печально.

Для ветеранов и членов их семей застройщик приготовил и еще один подарок – существенные скидки на квартиры. О них расскажут в офисе продаж. Пусть так, что для самих ветеранов, у которых вопрос с жильем решен, это не совсем актуально, но детям, внукам и правнукам это может быть важно и нужно теперь.

Иван Гордейчик:

Ветераны сегодня имеют свое жилье. Не имеют жилья внуки, а может быть и правнуки. Такие есть, жить вшестером в двухкомнатной, скажем, квартире неудобно. Компания «Дана Астра», застройщик, работает в Беларуси много лет. Тысячи семей с ее помощью обзавелись собственным жильем. Компания понимает социальную ответственность перед соотечественниками, поэтому индивидуальный подход к каждому клиенту – ключевая задача. И если нужно помочь, то всегда делает шаг навстречу.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»:

Мы помним подвиг нашего народа. Наша компания хочет поздравить всех ветеранов с этим великим Днем Победы. Мы помним ваш подвиг и глубоко благодарны за сегодняшний день в Беларуси.