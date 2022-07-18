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В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума

18 июля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 31 года объединяет братские народы. На целую неделю Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около сотни мероприятий. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась накануне, 17 июля. На главной сцене выступили артисты России и Беларуси. Также на церемонии, которая завершилась далеко за полночь, разрешилась главная интрига конкурса молодых исполнителей – стали известны имена победителей.

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В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума-1

Витебск. Июль. «Славянский базар». Уже 31 год это неизменное место встречи друзей, причем уже давно не только славянских народов. За всю фестивальную жизнь и не сосчитать представителей тех стран, которые побывали в гостеприимном Витебске. Открыты наши границы и на этот раз, граждане из 73 стран могли воспользоваться безвизом, предъявив пограничникам всего лишь билет на фестиваль.

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Душа фестивального Витебска широка. Во время форума обычные улицы города становятся выставочными галереями, мастерскими, танцевальными и музыкальными площадками. В общем, как на самом настоящем базаре. Эти пять летних дней пролетели незаметно, но запоминающиеся, особенно для юного белоруса Елисея Касича, который взял Гран-при детского музыкального конкурса. А вот Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры» частичку себя оставят в Витебске. На аллее лауреатов зажглась их именная звезда.

В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума-4

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Если юные исполнители высокую ноту тянули в начале фестиваля, то вот с особым волнением ожидали финал форума взрослые конкурсанты. Борьбу за Гран-при они начали еще 16 июля, выйдя на сцену Летнего амфитеатра со славянским хитом и в сопровождении Президентского оркестра. По итогам первого дня – сразу две фаворитки. Белорусско-итальянский итог: Анна Трубецкая и Марта. Жюри единогласно их оценило по максимуму.

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В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума-7

Интрига фестиваля на торжественном закрытии, у каждого из исполнителей один козырь – мировой хит. По итогам двух песенных испытаний Гран-при 31-го Международного фестиваля искусств досталось Анне Трубецкой, Беларусь. Кроме оваций шеститысячного зала победитель получает и 20 000 долларов. Церемония торжественного закрытия закончилась далеко за полночь, помимо участников XXXI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на сцене выступали и топовые артисты.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Анна Трубецкая # Елисей Касич # Виктор Пралич # Марта Вереккья # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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