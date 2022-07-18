В Витебске прошло торжественное закрытие «Славянского базара». Подводим итоги форума

Новости Беларуси. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» уже на протяжении 31 года объединяет братские народы. На целую неделю Витебск окунулся в атмосферу незабываемого праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Музыка, танцы, выставки, театральные встречи – всего около сотни мероприятий. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась накануне, 17 июля. На главной сцене выступили артисты России и Беларуси. Также на церемонии, которая завершилась далеко за полночь, разрешилась главная интрига конкурса молодых исполнителей – стали известны имена победителей. Чья творческая звезда зажглась на музыкальном небосводе, расскажет Виктор Пралич.

Витебск. Июль. «Славянский базар». Уже 31 год это неизменное место встречи друзей, причем уже давно не только славянских народов. За всю фестивальную жизнь и не сосчитать представителей тех стран, которые побывали в гостеприимном Витебске. Открыты наши границы и на этот раз, граждане из 73 стран могли воспользоваться безвизом, предъявив пограничникам всего лишь билет на фестиваль. Алексей Талай: «Рады тому, что так просто здесь наши люди могут увидеть звёзд мирового масштаба» – подробнее здесь. Душа фестивального Витебска широка. Во время форума обычные улицы города становятся выставочными галереями, мастерскими, танцевальными и музыкальными площадками. В общем, как на самом настоящем базаре. Эти пять летних дней пролетели незаметно, но запоминающиеся, особенно для юного белоруса Елисея Касича, который взял Гран-при детского музыкального конкурса. А вот Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры» частичку себя оставят в Витебске. На аллее лауреатов зажглась их именная звезда.

«Гордитесь этим фестивалем». Анатолию Ярмоленко вручат специальную награду Президента – подробнее здесь. Если юные исполнители высокую ноту тянули в начале фестиваля, то вот с особым волнением ожидали финал форума взрослые конкурсанты. Борьбу за Гран-при они начали еще 16 июля, выйдя на сцену Летнего амфитеатра со славянским хитом и в сопровождении Президентского оркестра. По итогам первого дня – сразу две фаворитки. Белорусско-итальянский итог: Анна Трубецкая и Марта. Жюри единогласно их оценило по максимуму. Долина на «Славянском базаре»: меня очень радует высокий уровень подготовки участников – подробнее здесь.