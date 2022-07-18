Новости Беларуси. В Гродно 18 июля продолжится слушание по делу группы Николая Автуховича. На данном этапе судебного процесса проходит оглашение материалов уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже зачитаны 15 томов, всего их более 65. В минувшую пятницу, 15 июля, на судебном процессе были рассмотрены записи из личных документов Николая Автуховича. Они подтверждают, что фигурант со своими сообщниками планировал смену государственного строя в Беларуси, способствовал дестабилизации обстановки в стране, а также росту протестных настроений.

Напомним, судебный процесс стартовал 18 мая. Заседание проводят в тюрьме № 1 Гродно. 12 человек находятся на скамье подсудимых. Николай Автухович обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, шесть из них – за особо тяжкие преступления, один из составов предусматривает высшую меру наказания.