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Германия вынуждена возобновить работу на закрытых электростанциях

18 июля 2022 06:59
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Энергетический кризис в Европе охватывает все больше отраслей. Истощение газохранилищ и непомерно растущие цены на газ приводят к закрытию предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Германия вынуждена возобновить работу на закрытых электростанциях-1

Европейцы и вовсе готовятся встречать зиму без отопления. Многие страны для обеспечения энергией населения отходят от «зеленой энергетики» и возобновляют работу закрытых ТЭЦ. К такому пути планирует прибегнуть и Германия. В стране переходят на жесткую экономию газа и возобновляют работу закрытых электростанций. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Вместе с тем он отмечает, что это кратковременное решение и вскоре руководство ФРГ будет делать все необходимое для борьбы с климатическими проблемами.  

# Экономический кризис # общество # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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