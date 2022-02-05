В какой день принято задабривать домового и ждать ли сильных заморозков? Рассказываем о традициях и приметах февраля
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 6 февраля. Аксинья (Ксения)-полузимница, полухлебница. Половина зимы позади, рассказали в программе «Плюс-минус». Со дня преподобной Ксении полагают, что до новых хлебов нужно столько же хлеба, сколько уже съедено, потому она и называется полухлебницей. Также в этот день гадали, каков будет урожай будущего года.
7 февраля. Ефрем Сирин – запечник, прибаутник, сверчковый заступник. В народной традиции этот день, как и сам образ святого, связан с домовым. На Ефремов день было принято задабривать домового, оставлять ему еду с присказками: «Хозяин-батюшка, хлеб-соль прими, скотинку води».
8 февраля – Григорий Богослов. Погода на Григория определяла зиму в следующем году. Например, если до обеда тепло, будущей зимой до Рождества морозов ждать не стоит.
9 февраля – Иоанн Златоуст. На Иоанна Златоуста молятся о его покровительстве в случае беды, безысходности и отчаяния. Просили очистить душу от скорби, а разум – от ненужного, мирского – для познания духовной грамоты. Если на Иоанна облака плывут низко, ожидай скорых холодов, а если они идут против ветра, жди снегопада.
Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля.