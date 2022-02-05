Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля

Уходящая неделя отметилась обилием снежных осадков. Жителям всех регионов нашей страны удалось насладиться по-настоящему пушистой зимой. И все же серьезной проблемой для водителей и пешеходов стал гололед, рассказали в программе «Плюс-минус». Вопрос решался бескомпромиссно: снегоуборочные машины трудились по всему городу в усиленном режиме.

Что касается самой низкой температуры, она была зафиксирована в пятницу, 4 февраля, когда столбик термометра в дневное время суток опустился до -9 °С, в северных регионах страны – до -11 °С, а в восточной части республики – до -6 °С. Порывы ветра составляли до 10 м/с.