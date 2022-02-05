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Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля

05 февраля 2022 15:32
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Уходящая неделя отметилась обилием снежных осадков. Жителям всех регионов нашей страны удалось насладиться по-настоящему пушистой зимой. И все же серьезной проблемой для водителей и пешеходов стал гололед, рассказали в программе «Плюс-минус». Вопрос решался бескомпромиссно: снегоуборочные машины трудились по всему городу в усиленном режиме.  

Что касается самой низкой температуры, она была зафиксирована в пятницу, 4 февраля, когда столбик термометра в дневное время суток опустился до -9 °С, в северных регионах страны – до -11 °С, а в восточной части республики – до -6 °С. Порывы ветра составляли до 10 м/с.  

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе? Как скоро морозы, пусть не крепкие, но стабильные, начнут отступать, и какие прогнозы делают синоптики на предстоящую неделю?  

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-1

В понедельник, 7 февраля, ожидается устойчивая температура со знаком плюс и обильными осадками в виде снега и мокрого снега. Местами по стране прогнозируется усиление ветра порывами до 16 м/с. В северной части страны столбик термометра днем опустится до отметки 0 °С и -3 °С в ночное время суток.  

Вторник, 8 февраля, для жителей южного региона пройдет с переменной облачностью и осадками в виде мокрого снега. Температура воздуха здесь поднимется до +4 °С.  

В Париже +11°C, в Москве -7°C. О погоде в Европе на неделю с 7 по 13 февраля читайте здесь.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-4

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-6

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-8

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-10

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-12

Ветер с порывами до 16 м/с и плюсовая температура. Синоптики рассказали о погоде на вторую неделю февраля-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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