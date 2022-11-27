«Минск готов креативить». Учёные, предприниматели и айтишники собрались на форуме «Инновационный шторм»

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Одной из задач технопарка, не только технопарка, но и моих, является формирование сообщества. Сообщества в широком смысле. Единомышленников, людей, которые имеют отношение к науке. И людей, которые могут эти свои знания перевести в совсем практическую прикладную плоскость. И, может быть, даже создать свои предприятия. Мы их аккумулируем в одном месте, мы их примерно всех знаем. Приглашаем участвовать в разных конкурсах, которые мы проводим. То есть вовлечение, увлечение и затем продвижение нашей научной молодежи.