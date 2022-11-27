«Минск готов креативить». Учёные, предприниматели и айтишники собрались на форуме «Инновационный шторм»

Новости Беларуси. Теперь квантовый компьютер не фантастика, а реальность. О современных технологиях простым языком говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь квантовый компьютер не фантастика, а реальность. О современных технологиях простым языком говорили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2022 году «Инновационный шторм» объединил более сотни ученых, предпринимателей, инвесторов и IT-cпециалистов. В центре внимания – разработки в области медицины, программирования и квантовой физики. Спикеры рассказали о самых востребованных научных и инженерных решениях.
Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Одной из задач технопарка, не только технопарка, но и моих, является формирование сообщества. Сообщества в широком смысле. Единомышленников, людей, которые имеют отношение к науке. И людей, которые могут эти свои знания перевести в совсем практическую прикладную плоскость. И, может быть, даже создать свои предприятия. Мы их аккумулируем в одном месте, мы их примерно всех знаем. Приглашаем участвовать в разных конкурсах, которые мы проводим. То есть вовлечение, увлечение и затем продвижение нашей научной молодежи.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Минск готов креативить вместе с молодежью, готов искать различные пути развития их фантазиям, например, в проявлении технопарка. Поэтому все, что необходимо: мы готовы сопровождать, помогать, слышать – самое главное – нашу молодежь.
Перейти от теории к практике и расслабиться после мозгового штурма участники могли в интерактивной зоне. Организаторы предлагали протестировать тату-принтер, селфи-зеркало и автомат с предсказаниями.