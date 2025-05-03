Изменённая программа и новый замысел. Каким будет парад на 9 Мая в этом году?

В Минске прошла первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под звуки оркестра перед трибунами у стелы «Минск – город-герой» оттачивали движение пешие расчеты, ехала техника – как ретромашины, так и современные образцы от белорусского военпрома. В этом году парад пройдет с небывалым размахом. Наш корреспондент Алина Мычко побывала на генеральном прогоне.

Измененная программа, принципиально новый замысел. В юбилейный год Великой Победы у организаторов особая ответственность – сделать с большой буквы Незабываемое зрелище. К задаче подошли со всей серьезностью. Позади у участников много часов тренировок. Все ради того, чтобы показать безупречный результат.

Дебютанты парада – военные кинологи. В гордых рядах защитников своей земли они пройдут вместе с четвероногими воспитанниками. В годы Великой Отечественной в армии было задействовано почти 70 тысяч собак. Они помогали спасать раненых, искали мины и взрывные устройства.

Дарья Алексейчик:

Я участвую первый раз в параде. Я считаю, что это очень ответственно и достойно, так как мы должны помнить подвиг своих дедов и прадедов. А собаки – это наши верные друзья, которые всегда нам помогут. Так как они совершали подвиги так же, как и люди, помогали, приносили боеприпасы, помогали раненым, они тоже заслуживают того, чтобы пройти перед всеми нами. Вместе с белорусами участие в шествии примут военнослужащие России, Китая и стран СНГ. В целом торжественный марш объединит более 30 парадных расчетов. Среди них традиционно будет и женский.