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В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График

03 июня 2020 09:08
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Новости Беларуси. Руководители госорганов проведут в июне личные приёмы граждан. Встречи с белорусами пройдут в Совете Министров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График-1

3 июня обращения белорусов принимает вице-премьер Юрий Назаров. На пятницу, 5 июня, запланирован приём у главы спортивного ведомства Сергея Ковальчука, а 10-го на личной встрече белорусов ждёт министр культуры Юрий Бондарь.

В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График-4



Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретится с гражданами 12 июня, руководитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович – 17-го, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык – 19 июня.

В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График-6



На 24 июня запланирован прием граждан у главы юридического ведомства Олега Слижевского, на 26 – у министра иностранных дел Владимира Макея. Напомним, встречи в правительстве проводятся по предварительной записи.

# Прием граждан # общество # Юрий Назаров # Сергей Ковальчук # Юрий Бондарь # Алексей Авраменко # Владимир Колтович # Олег Слижевский # Владимир Макей # Фотофакт

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