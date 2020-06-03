В июне руководители госорганов проведут личные приёмы граждан. График

Новости Беларуси. Руководители госорганов проведут в июне личные приёмы граждан. Встречи с белорусами пройдут в Совете Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июня обращения белорусов принимает вице-премьер Юрий Назаров. На пятницу, 5 июня, запланирован приём у главы спортивного ведомства Сергея Ковальчука, а 10-го на личной встрече белорусов ждёт министр культуры Юрий Бондарь.





Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретится с гражданами 12 июня, руководитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович – 17-го, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык – 19 июня.