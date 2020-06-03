Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками

Новости Беларуси. В Беларуси растёт спрос на социологические исследования. В современном мире, когда на информационном поле идет борьба между фейками и правдой, получение достоверной информации приобретает особую значимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские политологи и социологи предлагают не только повышать нашу информационную грамотность, но и новые способы борьбы с фейками.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:

В течение пяти лет шло исследование об этих факторах, которые дают информационный повод. Мы разработали ряд технологий, которые позволяют выявлять до того, как произошло какое-то событие, возможность её последующей интерпретации.