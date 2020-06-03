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Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками

03 июня 2020 08:12
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Новости Беларуси. В Беларуси растёт спрос на социологические исследования. В современном мире, когда на информационном поле идет борьба между фейками и правдой, получение достоверной информации приобретает особую значимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками-1

Белорусские политологи и социологи предлагают не только повышать нашу информационную грамотность, но и новые способы борьбы с фейками. 

Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками-4

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:
В течение пяти лет шло исследование об этих факторах, которые дают информационный повод. Мы разработали ряд технологий, которые позволяют выявлять до того, как произошло какое-то событие, возможность её последующей интерпретации.

Белорусские политологи и социологи предлагают новые способы борьбы с фейками-7

Как отличить правду от вымысла? Об этом говорили участники «Экспертной среды» – совместного проекта БелТА и Белорусского института стратегических исследований. Аналитики встречаются за круглым столом, чтобы обсудить животрепещущие темы. 

# Информационные технологии # общество # Давид Ротман # Фотофакт

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