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4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста

03 июня 2020 08:08
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Подолгу возиться с укладками, особенно когда каждая минута на счету, удовольствие весьма сомнительное. Так как же покорить себе непослушные локоны?! Ловкость рук и немного творчества – рецепт успеха.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-1

Галина Дубовская, директор салона красоты:
Всегда важен внешний вид и, как я уверена, прическа – это, наверное, 80% залога этого успеха. И своими руками, зная какие-то особенности, нюансы и моменты, всегда можно сделать из себя практически королеву. В обиходе должны быть пару невидимок, пару заколок и пару каких-то крабиков.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-4

У любой экспресс-укладки должен быть фундамент. Легкие локоны добавят прическе дополнительный объем.

Светлана Белицкая, мастер-стилист:
Закручиваем волосы в жгут. Желательно волосы накручивать в ту же сторону, в какую мы будем закручивать жгут.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-7

Фиксируем жгут модным аксессуаром и элегантная вечерняя укладка готова.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-10

Следующий вариант экспресс-прически – греческая.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-13

Светлана Белицкая:
Мы берем вот такую повязку и начинаем закладывать пряди под вот эту резиночку. Ее необязательно выполнять на кучерявые волосы, можно чтобы они были более прямые.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-16

А как на один день стать девушкой с каре? Вооружитесь ярким платком и добавьте немного объема у корней волос.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-19

Светлана Белицкая:
Завязываем легкий узелок и спускаем до конца волосы, хвостик зажимаем, потом накручиваем на платок. Очень красиво, аккуратно, просто выйти прогуляться.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-22

Если вы хотите красивую изящную косу, но, увы, не умеете ее плести, выход всегда найдется, уверены стилисты. Для начала делаем маленькие хвостики.

Светлана Белицкая:
Первый хвостик мы убираем ненадолго, делаем второй хвостик.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-25

Верхний хвостик делим на две части и заводим под нижний хвостик, а нижний хвостик убираем в сторону.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-28

Набираем заново очередной хвостик и вместе с верхним хвостиком завязываем новый хвостик. Вытягиваем волосы, придерживая хвостики.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-31

Последний штрих: украшаем нашу косу яркими невидимками.

4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста-34

Они быстро создаются, легко носятся и подходят для любого случая жизни. Эти экпресс-укладки доказывают, что выглядеть стильно – просто!

# Красота # общество # Галина Дубовская # Светлана Белицкая # Вероника Макаревич # Фотофакт # Красота

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