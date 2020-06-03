4 идеи простых причёсок на каждый день. Мастер-класс стилиста

Подолгу возиться с укладками, особенно когда каждая минута на счету, удовольствие весьма сомнительное. Так как же покорить себе непослушные локоны?! Ловкость рук и немного творчества – рецепт успеха.

Галина Дубовская, директор салона красоты:

Всегда важен внешний вид и, как я уверена, прическа – это, наверное, 80% залога этого успеха. И своими руками, зная какие-то особенности, нюансы и моменты, всегда можно сделать из себя практически королеву. В обиходе должны быть пару невидимок, пару заколок и пару каких-то крабиков.

У любой экспресс-укладки должен быть фундамент. Легкие локоны добавят прическе дополнительный объем. Светлана Белицкая, мастер-стилист:

Закручиваем волосы в жгут. Желательно волосы накручивать в ту же сторону, в какую мы будем закручивать жгут.

Фиксируем жгут модным аксессуаром и элегантная вечерняя укладка готова.

Следующий вариант экспресс-прически – греческая.

Светлана Белицкая:

Мы берем вот такую повязку и начинаем закладывать пряди под вот эту резиночку. Ее необязательно выполнять на кучерявые волосы, можно чтобы они были более прямые.

А как на один день стать девушкой с каре? Вооружитесь ярким платком и добавьте немного объема у корней волос.

Светлана Белицкая:

Завязываем легкий узелок и спускаем до конца волосы, хвостик зажимаем, потом накручиваем на платок. Очень красиво, аккуратно, просто выйти прогуляться.

Если вы хотите красивую изящную косу, но, увы, не умеете ее плести, выход всегда найдется, уверены стилисты. Для начала делаем маленькие хвостики. Светлана Белицкая:

Первый хвостик мы убираем ненадолго, делаем второй хвостик.

Верхний хвостик делим на две части и заводим под нижний хвостик, а нижний хвостик убираем в сторону.

Набираем заново очередной хвостик и вместе с верхним хвостиком завязываем новый хвостик. Вытягиваем волосы, придерживая хвостики.

Последний штрих: украшаем нашу косу яркими невидимками.