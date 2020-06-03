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«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия

03 июня 2020 09:00
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Сегодня на смену заступает бельгийская овчарка Рейн. Работа четвероногого эксперта – находить запах. В криминалистике – это ценный вещдок, а иногда – единственный ключ к раскрытию преступления. Изъятием запаховых следов занимаются одорологи. Напарники белорусских специалистов – восемь немецких овчарок и одна бельгийская.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-1

Андрей Сыманович, главный эксперт отдела исследования запаховых следов человека центрального аппарата ГКСЭ:
Собака безошибочно определяет индивидуальный запах каждого человека, у каждого человека он уникальный, т. е. он обусловлен нашим генетическим набором. Она может выделить из смеси запахов и по небольшому количеству веществ запаховых, по которым преступник оставляет на месте происшествия.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-4

Отбор в ряды пушистых помощников-одорологов очень тщательный. Предпочтение специалисты отдают овчаркам. Завоевать авторитет им удалось умом и покладистостью. Но кастинг проходит не каждая: не подходят животные с темпераментом холерика. Для работы нужна предельная концентрация и спокойствие. 

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-7

Андрей Сыманович:
Эта экспертиза позволяет выявить наличие запаховых следов человека на каких-либо предметах, экспертиза нам назначается правоохранительными органами. Основная масса – это угоны, очень много экспертиз. Машины угоняются, преступник в перчатках, на сидении сидел, отпечатков нет, каких-то других доказательств нет, запах хорошо впитывается пористой тканью сидения автомобиля.     

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-10

Криминалистика не стоит на месте. Способы разоблачения преступников становятся все более действенными. У одорологов появился новый прием: теперь специалисты могут проводить экспертизы даже с минимальным количеством запаха. Перед расследованием нужно подготовить улику – изъять с нее запаховый след.

Андрей Сыманович:
Внутрь прибора мы помещаем стерильные лоскуты от сорбента, в данном случае – это фланель. И в дальнейшем на них будут изыматься запаховые следы с данной перчатки.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-13

Перчатку мы слегка увлажним над паром средней интенсивности в течение буквально двух секунд.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-16

Для того, чтобы эффективно собрать запаховые вещества, использует «метод холодного пальца», т. е. вот в этот приемник мы наливаем жидкий азот, за счет охлаждения вещества, которые возгоняются с предмета носителя, осаждаются на охлажденной фланели.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-19

После всех манипуляций запах отправляют в стеклянную банку. Это лучшая упаковка для улики. В этой таре она живет, пока правоохранители не установят подозреваемых.

«Метод холодного пальца». Как эксперты собирают запахи с места происшествия-22

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Когда потенциальные злоумышленники найдены – за дело берутся четвероногие специалисты. Среди множества образцов им нужно найти запах именно с места происшествия и с этой задачей пушистые сотрудники справляются на все сто.

# Наука # общество # Андрей Сыманович # Юлия Самусенко # Фотофакт # Человек и животные

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