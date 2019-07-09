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В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

09 июля 2019 07:13
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Новости Беларуси. Ускорить решение насущных проблем граждан на местах помогут руководители государственных органов. До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты-1

Так, уже 10 июля жители Житковичского района смогут задать свои вопросы председателю Госкомитета по имуществу Андрею Гаеву. В среду (11 июля) министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко посетит Шклoвский райисполком, а министр юстиции Олег Слижeвский – Свислoчский. В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды запланированы встречи с профильным министром Андреем Худыкoм. А 19 июля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Кoлтович проведет прием граждан в Кирoвском райиспoлкоме.

В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты-4

Проведут приемы в июле и представители Администрации Президента. Глава государства держит работу с обращениями граждан на постоянном контроле, ведь личный контакт представителей власти с населением – одна из самых удобных и востребованных форм работы. Она позволяет не только решить проблемные вопросы, но и оценить эффективность вертикали власти.

10 июля граждан принимать будет глава администрации Президента Наталья Кочанова. 12 июля ее заместитель Валерий Мицкевич пообщается с местными жителями в Ошмянском райисполкоме, а начальник главного управления кадровой политики выслушает заявителей в столице 18 июля.

# Прием граждан # общество # Андрей Гаев # Владимир Ващенко # Андрей Худык # Фотофакт

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