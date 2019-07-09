Во внутренних войсках МВД начался новый учебный период

Новости Беларуси. Во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД Беларуси 9 июля пройдут торжественные митинги, посвященные открытию нового учебного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции учебный год начнут с проведения комплексного занятия по безопасности. Для военнослужащих смоделируют различные ситуации, возникающие в ходе подготовки и служебно-боевой деятельности, отработают порядок действий в различных случаях, в том числе при обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами, имитационными средствами, огнеопасными жидкостями, при передвижении в грузовом транспорте.