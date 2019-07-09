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Госстандарт обнаружил, что подсолнечное масло недолито в 38 из 47 импортных бутылок

09 июля 2019 07:01
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Новости Беларуси. В Беларуси провели исследование импортного растительного масла и в 80 % обнаружили несоответствие заявленному количеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госстандарт обнаружил, что подсолнечное масло недолито в 38 из 47 импортных бутылок-1

Как сообщили в Госкомитете по стандартизации, в ходе изучения выяснилось, что при заявленном номинальном количестве на бутылке в одном литре недолив составил более 50 мл. И лишь в 9 из 47 проверенных партий соответствие указанного количества продукта на этикетке и в бутылке подтвердилось.

Информация о компаниях-нарушителях предоставлена Росстандарту для принятия дальнейших мер.

# Торговля в Беларуси # общество # Фотофакт

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