«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Новости Беларуси. В Гродно в торжественной обстановке под военный оркестр открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама доска выполнена из красного гранита, барельеф – из бронзы. Ветеран изображен в том самом мундире, в котором он участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. На центральном месте – звезда Героя, которую Иван Лебедев получил за форсирование Днепра, где он заменил раненого командира дивизиона, уничтожил десятки немецких танков и пехоту и успешно удержал занятый плацдарм до прихода основных сил. Память о подвиге теперь хранят внуки и правнуки.

Екатерина Колесник, правнучка И. Д. Лебедева:

Он рассказывал, как там все происходило, как там каждый погибал, ранен был, медпункты были перезаполнены больными, ранеными.

Алла Колесник, внучка И. Д. Лебедева:

Он очень достойно нес свою службу. И хочу поблагодарить власти за то, что они помнят о нем, увековечивают.

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:

Человек, с которого мы брали и берем пример, которому мы подражаем и хотим быть похожими на него. Человек, который посвятил свою жизнь служению народу. И мы сейчас используем то, что заложено было Иваном Даниловичем Лебедевым для того, чтобы совершенствовать, развивать и жить в мирной и спокойной Республике Беларусь.