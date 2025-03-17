Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев

Шалом! До Великой Отечественной войны в Ивье проживало 3,5 тысячи иудеев. Практически все стали жертвами геноцида, были заключены в гетто, расстреляны и навсегда остались на нашей земле. После войны вернулись лишь 120 человек. Сегодня представителей еврейской общины нет, оттого и синагога не действует, но память о хороших ремесленниках, торговцах и врачах живет в музее и на центральных улочках города.

В музее воскресили атмосферу еврейского местечка. Здесь можно попасть в штетл, заглянуть в парикмахерскую и совершить славный шопинг. Посетителей удивляют традиционные праздники. А вы знали, что Новый год евреи отмечают в сентябре? А вместо оливье обязательно ставят на стол мед, чтобы год был сладким.

Финики, чтобы плохие люди обошли стороной. А рыба обязательно должна быть с головой. Евреи желают друг другу – быть в голове, а не в хвосте. И главный атрибут – гранат. Считают, что в нем 613 зерен – именно столько, сколько заповедей в Торе.