Синагога и застройка в центре города. Узнали, как сто лет назад в Ивье жили 3,5 тысячи евреев

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Шалом! До Великой Отечественной войны в Ивье проживало 3,5 тысячи иудеев. Практически все стали жертвами геноцида, были заключены в гетто, расстреляны и навсегда остались на нашей земле. После войны вернулись лишь 120 человек. Сегодня представителей еврейской общины нет, оттого и синагога не действует, но память о хороших ремесленниках, торговцах и врачах живет в музее и на центральных улочках города.
Марина Позняк, главный хранитель фондов Ивьевского музея национальных культур:
Мы бачым цікавы франтон. Гэта Вялікая сінагога, яна датуецца канцом XIX стагоддзя. Справа ад нас ёсць будынак – там Сярэдняя сінагога. У Вялікай сінагозе размяшчаецца дзіцяча-юнацкая спартыўная школа.
Інтэр'ер нашай Іўеўскай сінагогі адноўлены па фотаздымках пачатку XX стагоддзя.
В музее воскресили атмосферу еврейского местечка. Здесь можно попасть в штетл, заглянуть в парикмахерскую и совершить славный шопинг. Посетителей удивляют традиционные праздники. А вы знали, что Новый год евреи отмечают в сентябре? А вместо оливье обязательно ставят на стол мед, чтобы год был сладким.
Финики, чтобы плохие люди обошли стороной. А рыба обязательно должна быть с головой. Евреи желают друг другу – быть в голове, а не в хвосте. И главный атрибут – гранат. Считают, что в нем 613 зерен – именно столько, сколько заповедей в Торе.
Очаровательная застройка в центре – также детище евреев. После пожара 1929 года, когда в Ивье сгорели деревянные дома, они отстроили новые из кирпича. Нарядные и притягательные, создают свой настрой.
А самое интересное – можно мысленно телепортироваться на век назад. Обратите внимание, что двери выходят на улицу. В этих домах семьи жили и работали одновременно. Традиционно в первой половине размещались крамы и мастерские, а мансарды использовали под склады.
Подробности смотрите в видео.