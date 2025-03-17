Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа

Первые татары в наших краях появились еще во времена Гедимина. Славные воины и лучники молниеносно давали отпор врагам и защищали границы. А вот Ивье стало мусульманской столицей с легкой руки Витовта. С тех пор прошло уже 627 лет. Сегодня здесь самая большая татарская община в Беларуси – около 480 человек. Они сохранили свою культуру и самобытность.

На старых картах можно найти интересное название – Муровщизна. Именно так называлось отдельное поселение, в котором раньше жили татары. Позже эту территорию присоединили к городу. Но Советскую улицу местные по-прежнему величают Татарской.