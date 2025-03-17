Какое место в Беларуси называют татарской столицей? Показываем город, где знают всё о культуре этого народа

Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Татарская столица, маленький Иерусалим, Ивье-де-Жанейро. В программе «Путевка BY» на СТВ отправились в город четырех конфессий!
Первые татары в наших краях появились еще во времена Гедимина. Славные воины и лучники молниеносно давали отпор врагам и защищали границы. А вот Ивье стало мусульманской столицей с легкой руки Витовта. С тех пор прошло уже 627 лет. Сегодня здесь самая большая татарская община в Беларуси – около 480 человек. Они сохранили свою культуру и самобытность.
На старых картах можно найти интересное название – Муровщизна. Именно так называлось отдельное поселение, в котором раньше жили татары. Позже эту территорию присоединили к городу. Но Советскую улицу местные по-прежнему величают Татарской.
Духовным центром с 1882 года является мечеть. Лес и землю для ее постройки выделила тогдашняя владелица Ивья, католичка Эльфрида Замойская. Она высоко оценила труд татарской общины, которая занималась огородничеством, кожевенным делом и приносила хороший доход. Любопытно, что в советские годы Ивьевская мечеть была единственно действующей на белорусской земле. И сегодня это Мекка для туристов! Во время главного праздника Курбан-байрама сюда съезжаются мусульмане даже из соседних городов.
Марина Позняк, главный хранитель фондов Ивьевского музея национальных культур:
Што адрознівае мячэці, пабудаваныя на землях былога Вялікага княства Літоўскага – тое, што яны маюць падзел на два памяшканні: у адным моляцца мужчыны, у другім – жанчыны.
Кожную пятніцу тут адбываецца намаз. Татарская абшчына ў нас вельмі дружная і вельмі адкрытая. Своеасабліва ў іх праходзіць шлюб, там заключаецца свая дамова. Ёсць і хрышчэнне – азан, калі маленькаму дзіцяці даюць імя. Было характэрна, што заўсёды давалася мусульманскае імя і адначасова сугучна славянскае, калі гэта Аня – значыць, яна была Айша.
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