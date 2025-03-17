В рамках акции «Дай лесу новае жыццё!» в Крупском районе высадят 350 тыс. сеянцев и саженцев

В рамках акции «Дай лесу новае жыцце!» в Крупском районе планируют высадить порядка 350 тысяч сеянцев и саженцев. Уже подготовили площадки для посадки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2024 году здесь прошелся ураган: было повреждено 80 гектаров. Осенью на этих участках высадили около 800 тысяч саженцев и сеянцев. Участие принимали представители разных организации района, а также представители органов власти, министерств и ведомств. План выполнили. Сейчас работы продолжат. В этом сезоне за время проведения акции планируют высадить деревья на площади 70 гектаров. Основные породы – это сосна и ель, а также береза и дуб.

Сергей Строцкий, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Крупского лесхоза:

Акция пройдет под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы принять участие в акции, к нам могут обратиться добровольцы. Они должны связаться с лесхозом либо с лесничеством и заявить о своем желании. Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы мы обеспечим.

Акция «Дай лесу новае жыцце!» в Беларуси будет проходить с 21 марта по 12 апреля. Ожидается, что кампанию, как и в предыдущие годы, поддержат десятки тысяч волонтеров.