В ходе расследования дела о геноциде в Мядельщине выявлено до 197 деревень, уничтоженных фашистами
Новости Беларуси. В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа количество уничтоженных деревень в Мядельском районе увеличилось до 197, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые из них так и не были восстановлены, но большая часть деревень возродилась. И жизнь в них продолжается.
Подробнее Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
Гуляя по единственной небольшой улице деревни Шкленниково, довольно сложно представить, что 27 сентября 1943 года этот населенный пункт и вовсе мог перестать существовать. В тот роковой день он был сожжен вместе с местными жителями. Погибли 15 человек.
Эти данные четко видны на обелиске – все задокументировано. Однако нынешние жители деревни (потомки погибших) утверждают, что информация не совсем верная. Ведь в довоенное время здесь находилось 45 домов. А значит, в разы больше населения.
Подробнее в видеоматериале.