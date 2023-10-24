В ходе расследования дела о геноциде в Мядельщине выявлено до 197 деревень, уничтоженных фашистами

Новости Беларуси. В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа количество уничтоженных деревень в Мядельском районе увеличилось до 197, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые из них так и не были восстановлены, но большая часть деревень возродилась. И жизнь в них продолжается. Подробнее Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Гуляя по единственной небольшой улице деревни Шкленниково, довольно сложно представить, что 27 сентября 1943 года этот населенный пункт и вовсе мог перестать существовать. В тот роковой день он был сожжен вместе с местными жителями. Погибли 15 человек.