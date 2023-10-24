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Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации

24 октября 2023 13:39
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Уродливый шов от груди и через весь живот – след от ранения. Так украинский снайпер убивал мирного жителя города Святогорск Сергея, когда тот вплавь по реке добирался с едой и лекарствами обратно к жене и двухлетнему сыну.

Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации-1

«Приходилось есть одну кашу, многие в обмороки падали, потому что организм не принимал», – так вспоминает жительница ДНР Ирина дни в оккупации. – «Хотелось детей побаловать конфеткой или купить колбасы, чтобы разнообразить рацион».

Хлеб ограничен, гречка – вообще молчу, картошки нет.

Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации-4

С одной стороны реки были русские, с другой – украинские войска, речка разделяла границу. Чтобы достать продукты, людям приходилось переплывать речку. Это было опасно, но понимали, что других вариантов нет. Мужчины брали на себя такой подвиг.

«Чувствую: не доплыву – пристрелят». История жителя Донбасса, который рисковал жизнью, чтобы добыть семье еду (читайте здесь).

Хлеб ограничен, картошки нет, многие падали в обморок. Через что прошли жители Святогорска во время оккупации-7

«Мы были с той стороны, где украинские войска», – вспоминают супруги Сергей и Ирина. – «Мужчины плавали туда, где русские войска, потому что туда привозили гуманитарку, продукты, была возможность что-то купить».

Через месяц над рекой начали летать украинские дроны. Однажды снайперы обстреляли людей, которые плыли с продуктами и лекарствами.

Подробности в «Специальном репортаже» Людмилы Гладкой на СТВ.

# Международная политика # общество # Людмила Гладкая # Фотофакт

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