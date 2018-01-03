На Октябрьской площади на месте снесенного здания музея ВОВ построят многофункциональный комплекс в стиле постмодернизма

Новости Беларуси. На месте снесенного здания музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади – многофункциональный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект будущего здания презентовали архитекторы. Здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары. Будет подземный паркинг и дополнительная двухуровневая стоянка – во дворе.

Максим Кривлёнок, архитектор:

Поскольку эта площадь общественная, то логичнее здесь располагать объекты с общественными функциями, но очень осторожно, потому что трафик достаточно сосредоточен, не хватает парковочных мест. Любой объект, который будет предложен, должен проходить серьёзную оценку градостроительную и функциональную.