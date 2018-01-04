В Гродно полгода искали часовщика, который смог бы возобновить работу старинных часов ХV века

Новости Беларуси. В Гродно на башне Фарного костела возобновили работу старинные городские часы ХV века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полгода понадобилось, чтобы найти им смотрителя, ведь профессия уникальная, в Беларуси такой случай оказался единственным. Предыдущий хранитель времени ухаживал за древним механизмом более 30 лет. После того, как он ушел из жизни, часы остановились, но дело тут не в мистике. Механизм необходимо заводить раз в трое суток. И у этого процесса есть свои секреты.

Предыдущий смотритель успел передать мастерство лишь одному ученику, разыскать его было не просто – ушли месяцы. Любопытно, что новый часовщик православный, но в костеле уверены: это не имеет значения. Мужчина пока не афиширует свою причастность к новой жизни часов, говорит, сначала надо зарекомендовать себя в деле.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела Гродно:

Я знал, что есть какой-то молодой человек, который обучался у Иосифа. Я разыскал сына Иосифа, и он мне передал, нашел в телефоне телефон этого молодого человека, я ему позвонил. Познакомились. Мужчина этот, который сейчас отвечает за часы, он в этом понимает все. Я вижу, что он заинтересован, многие есть у него предложения, а давайте сделаем то, а давайте сделаем еще так, а давайте вот это еще сделаем, а давайте привлечем сюда туристов, чтобы приходили и смотрели.