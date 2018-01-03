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Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение

03 января 2018 20:37
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Новости Беларуси. Многие с самого детства не любят ходить к зубным врачам. Но в 12-ю стоматологическую поликлинику можно идти смело. Будет совсем не больно и даже очень интересно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение -1

Сам процесс борьбы с кариесом можно наблюдать в режиме реального времени как настоящее кино. А всё благодаря – новому оборудованию. 4 стоматологические установки в умелых руках врача дают возможность выполнить любую операцию: от пломбирования и отбеливания до удаления.

Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение -3

И времени на лечение теперь требуется гораздо меньше. 

Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение -5

Владимир Кравчёнок, главный врач УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника»:
Сегодня у нас мы ставим на тех же компьютерных мониторах музыку, спокойную музыку, которая расслабляет и пациента, и доктора. 

Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение -7

Елена Гречухина:
Мне было совсем не больно, комфортно, было приятно смотреть на экран. Ощущения были хорошие. 

# общество # Медицина # Фотофакт # Владимир Кравчёнок # Елена Гречухина

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