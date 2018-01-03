Новое оборудование и расслабляющая музыка: в 12-ой стоматологической поликлинике практикуют оригинальное лечение

Новости Беларуси. Многие с самого детства не любят ходить к зубным врачам. Но в 12-ю стоматологическую поликлинику можно идти смело. Будет совсем не больно и даже очень интересно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сам процесс борьбы с кариесом можно наблюдать в режиме реального времени как настоящее кино. А всё благодаря – новому оборудованию. 4 стоматологические установки в умелых руках врача дают возможность выполнить любую операцию: от пломбирования и отбеливания до удаления.

И времени на лечение теперь требуется гораздо меньше.

Владимир Кравчёнок, главный врач УЗ «12-я городская стоматологическая поликлиника»:

Сегодня у нас мы ставим на тех же компьютерных мониторах музыку, спокойную музыку, которая расслабляет и пациента, и доктора.