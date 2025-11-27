Чернецкий: фильм «Переломный момент» не столько о спорте – он немножко о другом

История о железной воле, побеждающей удары судьбы. В Минске – премьерный показ отечественной спортивной драмы «Переломный момент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина белорусского режиссера Дмитрия Сороки повествует о 14-летнем спортсмене Артеме. Во время соревнований по академической гребле юноша получает травму и тем самым подводит команду. Против парня ополчается все его окружение. Однако череду неудач юный спортсмен воспринимает как вызов судьбы, который мужественно принимает. Работа над фильмом велась 10 месяцев. Этого времени хватило на создание сценария, съемки и постпродакшн.

Дмитрий Сорока, режиссер фильма «Переломный момент»:

Мы делали фильм для массовой аудитории, особенно для белорусов. Нашей основной задачей было удивить белорусов визуальным стилем. Поэтому максимально широкой аудитории будет интересно. Именно романтику гребли у нас получилось передать. В принципе, это и была задача фильма. Если уже начинать придираться, конечно, там будут всякие неточности, естественно, потому что целью фильма было не с математической точностью показать, что это спорт и так все происходит, а показать саму романтику этого вида спорта. Чтобы всем захотелось пойти заниматься.

Дмитрий Семенов, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Интерес есть к этому фильму. Было приятно, что на некоторые сеансы уже сегодня был ажиотаж. Насколько знаю, в кинотеатре «Москва» нам пришлось даже поставить дополнительный сеанс.

Лента полностью белорусского производства. Все занятые в картине: от режиссера до актеров – наши соотечественники. Фильм «Переломный момент» открывал XXXI Минский международный кинофестиваль «Лістапад», по итогам которого картина удостоена специального приза Исполнительного комитета СНГ «Кино без границ», а также диплома «За воспитание воли и упорства у молодежи».