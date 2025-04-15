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КГК принимает звонки по вопросам содержания детских игровых и спортивных площадок во дворах жилых домов

15 апреля 2025 06:30
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Горячую линию открывает сегодня Комитет госконтроля. Обращения принимаются по вопросам содержания детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок во дворах жилых домов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК принимает звонки по вопросам содержания детских игровых и спортивных площадок во дворах жилых домов-2

По короткому номеру 191 можно сообщить о ненадлежащем состоянии и неисправностях, которые делают небезопасными такие объекты. На контроль будет взята информация об аварийных или находящихся в неудовлетворительном состоянии сараях, гаражах, иных постройках, к которым не ограничен доступ посторонних лиц. Обратиться на горячую линию можно с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Кроме этого, сообщения о нарушениях с обязательным фотоподтверждением и указанием адреса можно направлять в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Комитет госконтроля

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