Накануне купального сезона ОСВОД набирает матросов-спасателей для работы на пляжах. В Гомеле на летний период приглашают 250 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпочтение молодым людям старше 18 лет, которые хорошо умеют плавать. После медкомиссии будущих спасателей ждет спецподготовка. В течение 10 дней прибывшую смену обучают теории и практическим навыкам оказания первой помощи. Далее инициативным и выносливым предстоит сдать нормативы.

Михаил Кретинин, председатель центральной районной организации ОСВОД города Гомеля: Первое, что должен делать матрос-спасатель, это проплыть 100 метров в ластах и пробуксировать манекен. Все это он должен сделать за минуту 20, не более. Следующее, бросить спасательный круг весом 2,4 килограмма на дистанцию минимально 8 метров, максимально 16 метров. То есть оценочные показатели 8, 12, 16. Следующее, уметь управлять грибной лодкой на веслах. Тоже за две минуты проплыть 150 метров, сделать подход к утопающему. Когда заканчивается сезон наиболее показавших себя и тех, кто хочет дальше посвятить свою жизнь спасанию людей, мы набираем на постоянную работу.

Игорь Воронин, сезонный матрос-спасатель:

Многие люди даже не знают, как правильно находиться на пляже. Там привозят разных собак. Самое страшное и важное – наблюдать за детьми, которые без родителей.

К самостоятельной вахте на пляжах Гомеля матросы-сезонники приступят в начале мая. Дежурство длится 12 часов, график – 2 дня через 2. Наиболее способных и ответственных возьмут на постоянную работу в ряды водолазов, мотористов или матросов-спасателей.