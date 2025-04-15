Во Дворце Республики прошёл дополнительный показ концерта-реквиема «Каждый третий»

Героическое прошлое и страшная цена, которую белорусский народ заплатил за Великую Победу. Номера, тронувшие зрителей до глубины души. Накануне во Дворце Республики для минчан, по их многочисленным просьбам, прошел дополнительный показ концерта-реквиема «Каждый третий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колокола Хатыни, плач «Красного берега» – жестокость нацистов не знала границ. Сегодня правду о Великой Отечественной войне приходится защищать от тех, кто хочет переписать историю, подменить понятия. В преддверии 9 Мая присущее белорусам чувство патриотизма и гордости за Родину и предков приобретает особое звучание.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Специально хотели, чтобы именно школьники и студенты посетили этот концерт. Мы находимся в канун важнейшей даты главного праздника для нашей страны – дня Великой Победы. И, конечно, есть уникальная возможность прикоснуться к истории, почтить память погибших и быть сопричастным вот к той исторической памяти, которую мы обязаны хранить, передавать из поколения в поколение. И именно это обеспечит наше стабильное развитие нашей страны.

Весь концерт длится 80 минут – и каждый номер находит отклик в сердцах зрителей. Вместе с артистами они переживают самый трагический период в истории нашего народа. Концерт-реквием «Каждый третий» смогут увидеть еще больше людей. Уже известно, что драматическую постановку вновь покажут в Москве – на сцене Государственного Кремлевского дворца.