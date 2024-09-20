В Гомеле открылся белорусский инвестиционный форум «Недра-2024»

Богатство природных ресурсов создает стимул для развития и реализации региональных инвест-проектов. На это обратил внимание министр экономики Беларуси на открытии инвестиционного форума «Недра-2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвуют представители государственных органов, бизнесмены, эксперты в сфере природопользования. Не случайно местом встречи выбрали Гомельскую область. Там сосредоточены основные запасы нефти, калийной и каменной соли. Есть месторождения строительных материалов и редких металлов.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси: Вопросы, связанные с добычей природных ресурсов, у нас, как мы уже сегодня обсудили на форуме, это один из приоритетных видов деятельности, закрепленных в постановлении правительства, где государство заинтересовано в привлечении, в первую очередь, инвесторов. Такие предложения есть, они размещены на инвестиционной карте нашего агентства по инвестициям и приватизации. Как мы сегодня обсудили, это кладезь по различным направлениям.

Из 50-ти разведанных видов полезных ископаемых добывают порядка 20-ти. Поэтому главная задача – создать эффективную базу для прихода в отрасль как отечественных, так и зарубежных инвесторов. В планах – добыча ископаемых на новых территориях. Так, в Гомельском, Лоевском и Речицком районах в ближайшее время планируют добывать нефть.

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Есть сегодня потребность реального сектора экономики, как в собственных минеральных ресурсах, так и направление в реализацию этих минеральных ресурсов за рубеж. Поэтому потенциал высокий. Создана серьезная нормативно-правовая база, предусматривая льготы и преференции для инвесторов. И мы сегодня рассчитываем на серьезную, плодотворную работу.

На встрече презентовали и обновленное инвестиционное законодательство Беларуси. Оно регламентирует и реализацию приоритетных проектов, поддержку инвесторов, повышение привлекательности региональных инициатив.