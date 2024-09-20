Пройти границу за 5 минут! Беларусь проводит крупнейшую модернизацию пунктов пропусков с ЕС

В 2025 году планируют завершить строительство двух зон ожидания у пунктов пропуска на белорусско-польской границе – автомобильного «Брест» и грузового «Козловичи». Белорусская сторона продолжает совершенствовать пограничную и таможенную инфраструктуру, несмотря на то, что сопредельная – игнорирует все международные договоренности и работает в полсилы. Так, например, за минувшие сутки польские службы оформили лишь 55 % грузовиков от нормы. В очередях приходится стоять более тысячи водителей.

К статусу крупнейшего теперь добавляем – самого передового в Беларуси. Таможенный пост «Козловичи», способный принимать 2 тысячи 400 грузовых автомобилей в сутки в обе стороны, завершил очередную модернизацию. Отныне сотрудники на своем рабочем месте видят все и даже больше: система распределения по секторам упрощает поиск авто для дополнительного контроля – номера считываются камерами, а само таможенное оформление занимает до 5 минут.

Дмитрий Мышепуд, главный инспектор таможенного поста «Козловичи»:

На каждом участке рабочем прошла автоматизация рабочих мест, чтобы видеть транспортные средства, не выходя из модуля, проводить оформление, тоже не выходя из модуля. Это улучшает работу и скорость оформления.

Таможенный пост «Козловичи» прошел через три масштабные реконструкции в своей истории, и каждый раз усилия направляли на повышение эффективности и скорости работы. Пропускную способность расширили до 8 каналов в обе стороны. Впервые в стране здесь применили систему навигационных пломб, благодаря которым маршрут грузовиков строго фиксируется. Создавался грузовой терминал 40 лет назад перед Олимпийскими играми в Москве, а сегодня стал важнейшим звеном в европейской транспортной сети, которая соединяет напрямую Париж, Берлин, Варшаву, Минск и Москву.