Лукашенко: «Я такого ещё не видел!» Как Президент оценил работу хозяйства под Молодечно?

Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками. Об этом заявил глава государства, посещая фермерское хозяйство под Молодечно, где сады просто другим на зависть. Уже позже Александр Лукашенко поручит этот опыт распространить на всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно посадки плодовых деревьев в нашей стране прирастают на 500 гектаров. Садами серьезно занялись с 2005-го. И не прогадали. Попали, можно сказать, в яблочко. Теперь же близки к тому, чтобы не только обеспечивать страну, но и экспортировать плоды труда настоящих хозяев на земле. Формула эффективного садоводства – у Алены Сыровой.

Красиво! Правда? Так ухоженно, так заметно, что дорого и любимо. Яблоневый сад под Молодечно начинался около четверти века назад с полтысячи саженцев. Сегодня их 100 тысяч. Разные сорта от ранних, которые так любят дачники, до поздних, которые можно долго хранить, доставлять за тысячи километров. Заботятся о них всего 15 человек (поскольку и удобрение, и полив, и хранение полностью автоматизированы), а результат-то какой. На высшем уровне и вне конкуренции. Лукашенко: надо перестать кланяться импортному яблоку. Читайте здесь. С Игорем Абрамчиком Президент знаком. В апреле во время очень камерного субботника на малой родине главы государства вместе они высаживали плодовые деревья. С ними все хорошо, Президент приглядывает.

Все растет, наверное, ты знаешь. Тогда же Александр Лукашенко представил стране фермера-айтишника и пообещал приехать. Обещано – выполнено. Обзорная экскурсия сегодня по угодьям – здесь пешком бродили бы долго.

– Все, что мы видим, это сад?

– И даже то, что мы не видим. Это все сад.

– Как лес.

– Да, он такой должен быть, очень интенсивная посадка. Сейчас мы увидим по правую руку от нас четырехлетний сад с отличнейшей нагрузкой. Здесь 40 тонн на гектаре каждом. Посмотрите, 4 года саду.

– А кто помогает снимать яблоки?

– Люди, это ручной труд. Каждое яблочко аккуратно в перчаточках, чтобы не травмировать. Это очень кропотливая и нежная работа. Мы на сезон привлекаем до 50 человек, подрядчиков. Город, слава богу, 100 тысяч, большой. Справляемся.

– Если надо помочь людьми... Особенно надо школьников, студентов. Они более послушные, они аккуратные. Конечно, они и бесятся иногда. Но если попросить отобрать людей, проинструктировать…

– Это лучшее яблоко на хранение. Сорт Найдарет, Айдаред. Это тоже четырехлетний сад.

– Ну это чудо вообще. Честно говоря, я такого не видел еще. Гродно отдыхает. Караник уже должен приехать и расстроиться.

– Так тут же это еще бизнес. Он же зарабатывают на этом.

– Там же тоже зарабатывают.

– Шулейко молчит, потому что сказать ему нечего. В Бресте такого нет.