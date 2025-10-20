В её саду 450 сортов роз и 76 гортензий! Пообщались с белоруской, которая выращивает цветы

В этом саду благоухают 450 сортов роз и 76 гортензий. Адрес счастья – деревня Абрамовщина-1 Сморгонского района. Красивая история началась с мамы Антонины Оленцевич. С детства она была влюблена в цветы. Стала агрономом-химиком, но случилось так, что почти 40 лет проработала в животноводстве в родном колхозе. Когда вырастила троих детей и вышла на пенсию, осуществила свою мечту. Идею поддержала дочка-педагог.

Антонина Оленцевич, коллекционер гортензий:

Вот самый первый сорт у нас, на Россию привезена была гортензия из китайского острова Киушу. И я говорю: Аня, погляди, надо заказать. Выбрала сорта. Она говорит: мама, это все фотошоп, такого быть не может.

И она не верила, что так могут они цвести. Дима, зять, тоже очень много для сада... Он, знаете, и землю, и грядки, и капельный полив сделал, и для роз. А внуки с леечками как пауки. Я никогда не жалею срезать цветы на букет. И энергии у меня в руках очень много.