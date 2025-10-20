Галстук с формулами и записки на часах. Преподаватель БГУТ коллекционирует самые необычные шпаргалки

В мире студенчества существует множество способов получить положительную оценку, не утруждая себя учебой. Но мы ни в коем случае не одобряем такое отношение к будущей профессии, однако восхищаемся находчивостью некоторых студентов и уверены, что вы тоже восхитились бы, побывав на выставке шпаргалок.

Александр Гальмак, профессор, заведующий кафедрой высшей математики Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Шпаргалки всегда какие-то попадались, забирали у студентов. Посмотрели и выбросили. А лет 15 назад все-таки самое интересное я решил оставлять. Сейчас экспонатов около сотни, наверное, но было их больше. Многое потерялось. Много от частой демонстрации интересующимся пришли в негодность. Была тарелка с формулами, разбилось что-то.

Александра Каштанова, ведущая:

Я смотрю, что есть и галстук с формулами. У вас очень интересный аксессуар. Расскажите, что это?

Александр Гальмак:

Это шпаргалка. Но дело в том, что в последние несколько лет я только для заочников объявил конкурс шпаргалок.