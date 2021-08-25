В этот день освободили Западную Беларусь. Вот почему 17 сентября будут отмечать День народного единства

Днем 23 августа 1939 года Иоахим фон Риббентроп (министр иностранных дел Германии) по поручению Гитлера прибывает в Кремль. До подписания пакта о ненападении остается всего несколько часов. Этот документ станет сенсацией и будет свидетельствовать о коренном повороте во внешней политике СССР и Германии. Так чем же отличается знаменитый пакт о ненападении от других подобных двусторонних документов, заключенных ранее Германией и Польшей, Великобританией, Францией, Литвой, Латвией и Эстонией? Почему Сталин пошел на соглашение с Гитлером? Откуда появились слухи о существовании дополнительных секретных договоренностей? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». 14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус под командованием Гудериана атакует Брест-на-Буге, тогда еще польский. А 22 сентября Брест будет передан 29-й танковой бригаде Красной армии и ее командиру Кривошеину.

Гудериан хочет провести полноценный совместный парад, однако соглашается на процедуру, предложенную Кривошеиным: «В 16 часов части вашего корпуса в походной колонне со штандартами впереди покидают город; мои части, также в походной колонне, вступают в город, останавливаются на улицах, где проходят немецкие полки, и своими знаменами салютуют проходящим частям. Оркестры исполняют военные марши».

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:

Гейнц Гудериан в своих воспоминаниях отметил, что крайне неискусно вели себя советские танкисты, которые создавали заторы для немецкой техники, а на железнодорожных путях своими танками заблокировали эшелоны с военной добычей. Так что пришлось их оставить советской стороне тоже.

Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Естественно, белорусы с радостью встретили приход Красной армии. А поляки, большая часть поляков, встретили в штыки и начали вооруженную борьбу против советской власти. То есть не все было так однозначно, как говорится. Именно белорусское население в основной массе поддержало приход Красной армии, причем даже на районах еще до подхода Красной армии делались попытки захвата власти на вот этой территории. В частности это известное Скидельское восстание, когда местные белорусы попытались взять власть в городе в свои руки, но поляки успели перебросить сюда подкрепление и жестоко подавили это выступление белорусов. Причем зверски расправились с участниками этого восстания.

Федор Трутько, уроженец деревни Огородники Березовского района 1928 года рождения:

Народ встречал с букетами, с цветами, я помню все, от нас, вот эта Брест-Московская трасса, где-то 5 километров была, все дети, взрослые, с цветами бежали на шоссейную дорогу, встречали Красную армию. Это была всенародная радость людей. К 25 сентября 1939 года Красная армия освободит Западную Беларусь от польских войск. Вячеслав Селеменев:

Естественно, после того, как территория была занята Красной армией, стал вопрос, нужно было организационно закрепить эти события, которые произошли, то есть началось восстановление советской власти.

Для определения дальнейшей судьбы западнобелорусских земель принимается решение созвать Народное собрание Западной Беларуси из выбранных населением депутатов. Заседания Народного собрания начнутся 28 октября 1939 года в городском театре Белостока. Сергей Третьяк:

Завершился же процесс воссоединения даже не 28 октября 1939 года, когда Народное собрание Западной Беларуси приняло декларацию о государственной власти, а только 14 ноября 1939 года, когда Верховный Совет БССР принял соответствующий закон о включении Западной Беларуси в состав Белорусской ССР, воссоединив тем самым великий белорусский народ в едином белорусском государстве. 17 сентября 1939 года станет днем освобождения белорусских трудящихся от помещиков и капиталистов. Этот день будет отмечаться в Советской Беларуси вплоть до 1949 года. В этом году к десятилетию освобождения трудящихся Западной Беларуси в Москве будет выпущена специальная марка.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Я считаю, абсолютно правильно сделано то, что в нашем государстве решением Президента нашей страны выбрана такая дата. День народного единства белорусского народа связан именно с 17 сентября.